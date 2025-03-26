СвЖД удлинит поезда для путешествий по Свердловской области

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Составы будут удлинять только по выходным
Составы будут удлинять только по выходным Фото:

Свердловская железная дорога добавит дополнительный вагон в составы поездов на маршруте Екатеринбург — Ирбит — Туринск-Уральский. Число вагонов будет больше обычного только по выходным, рассказали в пресс-службе СвЖД.

«С 30 марта по выходным дням будем включать в составы пригородных поездов на данном маршруте дополнительный вагон. Количество мест для сидения увеличится в 1,5 раза (со 120 до 180)», — пояснили в компании.

Удлиненные поезда №7032 и №7034 Екатеринбург — Туринск-Уральский будут курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям. Обратно составы №7031 и №7033 будут ходить по субботам, воскресеньям и понедельникам.

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Свердловская железная дорога добавит дополнительный вагон в составы поездов на маршруте Екатеринбург — Ирбит — Туринск-Уральский. Число вагонов будет больше обычного только по выходным, рассказали в пресс-службе СвЖД. «С 30 марта по выходным дням будем включать в составы пригородных поездов на данном маршруте дополнительный вагон. Количество мест для сидения увеличится в 1,5 раза (со 120 до 180)», — пояснили в компании. Удлиненные поезда №7032 и №7034 Екатеринбург — Туринск-Уральский будут курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям. Обратно составы №7031 и №7033 будут ходить по субботам, воскресеньям и понедельникам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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