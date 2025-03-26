СвЖД удлинит поезда для путешествий по Свердловской области

Свердловская железная дорога добавит дополнительный вагон в составы поездов на маршруте Екатеринбург — Ирбит — Туринск-Уральский. Число вагонов будет больше обычного только по выходным, рассказали в пресс-службе СвЖД.
«С 30 марта по выходным дням будем включать в составы пригородных поездов на данном маршруте дополнительный вагон. Количество мест для сидения увеличится в 1,5 раза (со 120 до 180)», — пояснили в компании.
Удлиненные поезда №7032 и №7034 Екатеринбург — Туринск-Уральский будут курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям. Обратно составы №7031 и №7033 будут ходить по субботам, воскресеньям и понедельникам.
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