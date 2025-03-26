Пермяку прислали банку кильки вместо айфона с маркетплейса

Пермяк оформил заказ на Мегамаркете еще в ноябре прошлого года. Он со стопроцентной предоплатой заказал iPhone 16 Pro Max 1024 Gb Black Titanium sim+esim стоимостью 189,9 тысяч рублей. Заказ до дома ему доставил курьер.
«Курьер передал товар в упаковке, но без возможности осмотра и проверки работоспособности. Открыв коробку мужчина обнаружил банку консервов кильки с логотипом „За Родину“», — сообщает Пермский краевой суд в telegram-канале.
Пермяк потребовал вернуть деньги, но ООО «Маркетплейс» отказало молодому человеку, поскольку продавцом товара является индивидуальный предприниматель. Тот сначала обрадовал пермяка обещанием о возврате средств, но так этого и не сделал.
Ленинский районный суд Перми решил взыскать с ИП уплаченные за товар 189,9 тысяч рублей, а также присудил за моральный вред 25 тысяч рублей. Кроме того, наложен штраф на 107, 4 тысячи рублей и почтовые расходы 280 рублей.
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