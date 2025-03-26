Пермяку прислали банку кильки вместо айфона с маркетплейса

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Продавец сначала пообещал вернуть деньги, но затем пропал
Продавец сначала пообещал вернуть деньги, но затем пропал Фото:

Пермяк оформил заказ на Мегамаркете еще в ноябре прошлого года. Он со стопроцентной предоплатой заказал iPhone 16 Pro Max 1024 Gb Black Titanium sim+esim стоимостью 189,9 тысяч рублей. Заказ до дома ему доставил курьер. 

«Курьер передал товар в упаковке, но без возможности осмотра и проверки работоспособности. Открыв коробку мужчина обнаружил банку консервов кильки с логотипом „За Родину“», — сообщает Пермский краевой суд в telegram-канале. 

Пермяк потребовал вернуть деньги, но ООО «Маркетплейс» отказало молодому человеку, поскольку продавцом товара является индивидуальный предприниматель. Тот сначала обрадовал пермяка обещанием о возврате средств, но так этого и не сделал. 

Ленинский районный суд Перми решил взыскать с ИП уплаченные за товар 189,9 тысяч рублей, а также присудил за моральный вред 25 тысяч рублей. Кроме того, наложен штраф на 107, 4 тысячи рублей и почтовые расходы 280 рублей. 

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Пермяк оформил заказ на Мегамаркете еще в ноябре прошлого года. Он со стопроцентной предоплатой заказал iPhone 16 Pro Max 1024 Gb Black Titanium sim+esim стоимостью 189,9 тысяч рублей. Заказ до дома ему доставил курьер.  «Курьер передал товар в упаковке, но без возможности осмотра и проверки работоспособности. Открыв коробку мужчина обнаружил банку консервов кильки с логотипом „За Родину“», — сообщает Пермский краевой суд в telegram-канале.  Пермяк потребовал вернуть деньги, но ООО «Маркетплейс» отказало молодому человеку, поскольку продавцом товара является индивидуальный предприниматель. Тот сначала обрадовал пермяка обещанием о возврате средств, но так этого и не сделал.  Ленинский районный суд Перми решил взыскать с ИП уплаченные за товар 189,9 тысяч рублей, а также присудил за моральный вред 25 тысяч рублей. Кроме того, наложен штраф на 107, 4 тысячи рублей и почтовые расходы 280 рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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