Жуткая смертельная авария произошла в центре Челябинска. Видео

Смертельная авария произошла в центре Челябинска
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На месте ДТП работает экипаж ГАИ
На месте ДТП работает экипаж ГАИ Фото:

В Челябинске на улице Блюхера произошла смертельная авария. Водитель Volkswagen Sirocco на огромной скорости влетел в столб, сообщили очевидцы. Информацию о ДТП подтвердили в пресс-службе городской Госавтоинспекции. 

«Жуткая авария произошла на Блюхера. Водитель Volkswagen Sirocco погиб, а пассажир остался жив», — сообщили очевидцы. 

Водитель проехал на красный сигнал светофора и чуть не сбил парня молодого. Машина на скорости около ста километров в час влетела в столб. Судя по видеокадрам, от удара машина превратилась в груду металла.

В городской Госавтоинспекции информацию о ДТП подтвердили. Подробности сообщат позднее. «Экипаж на месте. Сообщим, когда все узнаем», — сказали в пресс-службе ведомства. 

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В Челябинске на улице Блюхера произошла смертельная авария. Водитель Volkswagen Sirocco на огромной скорости влетел в столб, сообщили очевидцы. Информацию о ДТП подтвердили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.  «Жуткая авария произошла на Блюхера. Водитель Volkswagen Sirocco погиб, а пассажир остался жив», — сообщили очевидцы.  Водитель проехал на красный сигнал светофора и чуть не сбил парня молодого. Машина на скорости около ста километров в час влетела в столб. Судя по видеокадрам, от удара машина превратилась в груду металла. В городской Госавтоинспекции информацию о ДТП подтвердили. Подробности сообщат позднее. «Экипаж на месте. Сообщим, когда все узнаем», — сказали в пресс-службе ведомства. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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