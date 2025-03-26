В Челябинске на улице Блюхера произошла смертельная авария. Водитель Volkswagen Sirocco на огромной скорости влетел в столб, сообщили очевидцы. Информацию о ДТП подтвердили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
«Жуткая авария произошла на Блюхера. Водитель Volkswagen Sirocco погиб, а пассажир остался жив», — сообщили очевидцы.
Водитель проехал на красный сигнал светофора и чуть не сбил парня молодого. Машина на скорости около ста километров в час влетела в столб. Судя по видеокадрам, от удара машина превратилась в груду металла.
В городской Госавтоинспекции информацию о ДТП подтвердили. Подробности сообщат позднее. «Экипаж на месте. Сообщим, когда все узнаем», — сказали в пресс-службе ведомства.
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