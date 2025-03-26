Импортных кормов для котов и собак стало в России на 30% меньше

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С 2023 по 2024 годы доля импортных кормов для домашних животных на рынке РФ снизилась до 53,3 тысячи тонн
С 2023 по 2024 годы доля импортных кормов для домашних животных на рынке РФ снизилась до 53,3 тысячи тонн Фото:

В 2024 году Россия на 28% по сравнению с прошлым годом уменьшила объемы импорта кормов и лакомств для кошек и собак до . Об этом сообщили в Россельхознадзоре. 

«В 2024 году по сравнению с 2023 годом импорт кормов и лакомств для кошек и собак сократился на 28% — с 74,3 до 53,3 тысячи тонн», — заявили в Россельхознадзоре. Информацию передает РИА Новости. 

Таким образом, доля импортных поставок составила приблизительно 3,55% от общего объема российского рынка кормов для домашних животных. Представители Россельхознадзора также указали на основные страны, которые поставляют корма в РФ. К ним относятся государства Евразийского экономического союза, страны Латинской Америки (Аргентина и Бразилия), страны Европы (Бельгия, Италия, Испания, Сербия и Франция), а также азиатские страны (Китай, Таиланд и Турция).

При этом раннее сообщалось, согласно анализу экспертов РАНХиГС, в некоторых отраслях экономики России с 2022 года наблюдается рост зависимости от импортных сырья, материалов и комплектующих. Хотя большинство секторов смогли снизить почти в половину свою зависимость от зарубежных поставок, в таких направлениях, как добыча угля и фармацевтика, произошло ее увеличение. Предполагают, что на это повлияли особенности данных отраслей и изменениями в логистических цепочках и финансовых условиях после введения санкций против России.

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В 2024 году Россия на 28% по сравнению с прошлым годом уменьшила объемы импорта кормов и лакомств для кошек и собак до . Об этом сообщили в Россельхознадзоре.  «В 2024 году по сравнению с 2023 годом импорт кормов и лакомств для кошек и собак сократился на 28% — с 74,3 до 53,3 тысячи тонн», — заявили в Россельхознадзоре. Информацию передает РИА Новости.  Таким образом, доля импортных поставок составила приблизительно 3,55% от общего объема российского рынка кормов для домашних животных. Представители Россельхознадзора также указали на основные страны, которые поставляют корма в РФ. К ним относятся государства Евразийского экономического союза, страны Латинской Америки (Аргентина и Бразилия), страны Европы (Бельгия, Италия, Испания, Сербия и Франция), а также азиатские страны (Китай, Таиланд и Турция). При этом раннее сообщалось, согласно анализу экспертов РАНХиГС, в некоторых отраслях экономики России с 2022 года наблюдается рост зависимости от импортных сырья, материалов и комплектующих. Хотя большинство секторов смогли снизить почти в половину свою зависимость от зарубежных поставок, в таких направлениях, как добыча угля и фармацевтика, произошло ее увеличение. Предполагают, что на это повлияли особенности данных отраслей и изменениями в логистических цепочках и финансовых условиях после введения санкций против России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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