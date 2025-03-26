В национализированном Торговом центре предлагают продвигать челябинские бренды

В переданном государству Торговом центре Челябинска могут начать продвигать челябинские бренды, в том числе дизайнерскую одежду. Такое предложение URA.RU озвучила челябинский дизайнер одежды Юлия Безрукова ( Only Ю).
«Власти региона задумались создать выставочное пространство для проведения мероприятий и форумов. Так почему бы не разместить здесь же наших дизайнеров. Это бренд Южного Урала, который активно покупают по всей стране», — отметила Безрукова.
Дизайнер предложила создать на базе Торгового центра единое пространство всех местных дизайнеров с экспозицией их работ. Выставку в любое время смогут посетить челябинцы и гости города, а делегации смогут подробно рассмотреть все варианты творчества челябинских умельцев. По мнению Юлии, это поможет сохранить историческую ценность объекта в виде торгово-выставочного помещения соответствующей площади.
«Естественно, это не должно выглядить как рынок. Должны быть современное дизайнерское пространство, вписанное в выставочный центр бизнеса и культуры, где будут проходить выставки и форумы. Во всем мире такие колоборации практикуются и все гости всегда узнают о том, что производится в регионе», — добавила дизайнер.
В цокольном этаже Безрукова предложила открыть мастерские для рукодельниц и швей. Это позволит предоставить дополнительные рабочие места и придать дополнительный импульс развитию легкой промышленности.
Знаменитый Торговый центр на набережной реки Миасс в Челябинске перешел в собственность Челябинской области в декабре 2024 года. Он был открыт 49 лет назад, 22 декабря 1975 года, и все это время являлся крупнейшим торговым объектом города. После приватизации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), владельцы предприятия Александр Аристов и Юрий Антипов приватизировали и Торговый центр. При разделении бизнеса в 2022 году объект остался в общей собственности, они хотели его продать и поделить, однако по требованию Генпрокуратуры РФ имущество было национализировано и перешло в собственность Росимущества.
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