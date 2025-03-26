Неизвестные подожгли дверь квартиры депутата ЕР

Неизвестные подожгли дверь квартиры депутата ЕР и пообещали облить ее кислотой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Злоумышленники писали депутату «Единой России», что обольют его дверь кислотой
Злоумышленники писали депутату «Единой России», что обольют его дверь кислотой Фото:

Дверь квартиры депутата от партии «Единая Россия» Ирины Спириной облили кислотой и подожгли неизвестные. Злоумышленники еще за два дня до инцидента писали ей, что знают о ее местонахождении, однако депутат не придала этому значения. Об этом сообщил telegram-канал Baza. 

«Неизвестные подожгли дверь квартиры депутата „Единой России“ и пригрозили облить ее кислотой. За два дня до этого незнакомцы присылали ей ее фотографии и писали, что знают ее адрес», — передает telegram-канал. 

За два дня до инцидента Спириной, которая также является заведующей Химкинской поликлиникой №7 и с 2021 года занимает пост депутата Совета депутатов Химок, были отправлены фотографии ее самой, сделанные во время одного из всероссийских праздников. Неизвестные, используя аккаунты из Украины, Румынии и Канады, сообщили, что знают ее адрес и номер телефона ее супруга. Спирина не придала значения этим сообщениям, рассматривая их как мошенничество, и заблокировала номера.

Однако 22 марта ситуация обострилась: Ирине и ее мужу было отправлено видео, на котором видно, как неизвестный мужчина подносит к двери их квартиры покрышку, обливает ее горючей смесью и поджигает. Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали пламя, но огонь успел нанести серьезный ущерб трем соседним дверям, электрощитовой и стенам коридора. После этого инцидента угрозы со стороны злоумышленников стали более агрессивными: Ирине Спириной заявили, что уже ее саму обольют кислотой. В связи с этим женщина обратилась в полицию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дверь квартиры депутата от партии «Единая Россия» Ирины Спириной облили кислотой и подожгли неизвестные. Злоумышленники еще за два дня до инцидента писали ей, что знают о ее местонахождении, однако депутат не придала этому значения. Об этом сообщил telegram-канал Baza.  «Неизвестные подожгли дверь квартиры депутата „Единой России“ и пригрозили облить ее кислотой. За два дня до этого незнакомцы присылали ей ее фотографии и писали, что знают ее адрес», — передает telegram-канал.  За два дня до инцидента Спириной, которая также является заведующей Химкинской поликлиникой №7 и с 2021 года занимает пост депутата Совета депутатов Химок, были отправлены фотографии ее самой, сделанные во время одного из всероссийских праздников. Неизвестные, используя аккаунты из Украины, Румынии и Канады, сообщили, что знают ее адрес и номер телефона ее супруга. Спирина не придала значения этим сообщениям, рассматривая их как мошенничество, и заблокировала номера. Однако 22 марта ситуация обострилась: Ирине и ее мужу было отправлено видео, на котором видно, как неизвестный мужчина подносит к двери их квартиры покрышку, обливает ее горючей смесью и поджигает. Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали пламя, но огонь успел нанести серьезный ущерб трем соседним дверям, электрощитовой и стенам коридора. После этого инцидента угрозы со стороны злоумышленников стали более агрессивными: Ирине Спириной заявили, что уже ее саму обольют кислотой. В связи с этим женщина обратилась в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...