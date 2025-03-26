Неизвестные подожгли дверь квартиры депутата ЕР

Дверь квартиры депутата от партии «Единая Россия» Ирины Спириной облили кислотой и подожгли неизвестные. Злоумышленники еще за два дня до инцидента писали ей, что знают о ее местонахождении, однако депутат не придала этому значения. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«Неизвестные подожгли дверь квартиры депутата „Единой России“ и пригрозили облить ее кислотой. За два дня до этого незнакомцы присылали ей ее фотографии и писали, что знают ее адрес», — передает telegram-канал.
За два дня до инцидента Спириной, которая также является заведующей Химкинской поликлиникой №7 и с 2021 года занимает пост депутата Совета депутатов Химок, были отправлены фотографии ее самой, сделанные во время одного из всероссийских праздников. Неизвестные, используя аккаунты из Украины, Румынии и Канады, сообщили, что знают ее адрес и номер телефона ее супруга. Спирина не придала значения этим сообщениям, рассматривая их как мошенничество, и заблокировала номера.
Однако 22 марта ситуация обострилась: Ирине и ее мужу было отправлено видео, на котором видно, как неизвестный мужчина подносит к двери их квартиры покрышку, обливает ее горючей смесью и поджигает. Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали пламя, но огонь успел нанести серьезный ущерб трем соседним дверям, электрощитовой и стенам коридора. После этого инцидента угрозы со стороны злоумышленников стали более агрессивными: Ирине Спириной заявили, что уже ее саму обольют кислотой. В связи с этим женщина обратилась в полицию.
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