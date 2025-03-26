Игра на вылет: в челябинском правительстве решают судьбу глав 30 муниципалитетов

Ряд челябинских глав потеряют посты по итогам муниципальной реформы

Оценивать работу челябинских глав с прицелом на их будущее будет вице-губернатор Роман Воллерт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Муниципальная реформа в Челябинской области

Вопрос о переназначении руководителей после объединительной муниципальной реформы решается сейчас в резиденции губернатора, сообщил источник URA.RU в политических кругах. Полномочия глав более чем 30 городов и районов Челябинской области завершатся до конца 2025 года.

«Фактически сейчас отвечающий за внутреннюю политику вице-губернатор Роман Воллерт по поручению главы региона Алексея Текслера оценивает деятельность муниципальных руководителей. При этом решающее значение будут иметь три параметра. Это сопоставление рейтингов власти два года назад и сейчас — социология уже заказана. Также будут учитываться итоги осенних выборов в заксобрание региона и оценка работы по направлениям (здравоохранение, социальная сфера и так далее)», — сообщил источник URA.RU во властных кругах.

По его словам, в зависимости от этих показателей главы либо останутся руководить новосозданными муниципальными округами, либо им будут подбирать замену. При этом уже понятно, что свои места сохранят не все.

В этом году завершатся сроки полномочий мэра Кыштыма Людмилы Шеболаевой, главы Локомотивного городского округа Александра Мордвинова, мэра Усть-Катава Сергея Семкова и главы Южноуральска Ярослава Куленко. Также сложат полномочия главы всех 23 районов регионов. Это связано с их преобразованием в муниципальные округа.

Процесс преобразования районов в округа был запущен в 2022 году, когда в округ был преобразован Коркинский район. В 2024 году округами стали Саткинский, Нязепетровский и Пластовский районы. В феврале текущего года статус поменяли Кусинский и Ашинский районы. 13 марта по обращению райсобраний преобразованы в округа Аргаяшский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Кизильский, Кунашакский, Нагайбакский, Октябрьский, Сосновский, Увельский и Чесменский районы.

На очередном заседании заксобрания региона 27 марта планируется преобразование в округа оставшихся десяти районов региона. Это Агаповский, Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, Каслинский, Катав-Ивановский, Красноармейский, Троицкий, Уйский и Чебаркульский районы.

Муниципальная реформа по преобразованию районов в округа предполагает ликвидацию городских и сельских советов. Вместо нескольких муниципалитетов в составе районов округ приобретает статус единого муниципального образования. Сельские и городские администрации приобретают статус теротделов администраций округов.

В тех округах, которые получили этот статус в текущем году, предстоит формирование органов власти. В сентябре состоятся выборы собраний депутатов округов, которые затем выберут их глав. Инициатива по проведению муниципальной реформы исходила от губернатора Алексея Текслера. Координирует преобразования вице-губернатор Роман Воллерт.