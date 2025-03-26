Синоптики рассказали, когда начнется ледоход на Туре в Тюмени

В Тюмени ледоход на Туре начнется к середине апреля, чаще всего вскрытие реки происходит 16 апреля. Об этом URA.RU рассказали в Тюменском ЦГМС — филиале ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»
«Среднемноголетней датой вскрытия реки Тура в районе города Тюмени является 16 апреля. Самая ранняя дата вскрытия реки за весь период наблюдений — 1 апреля», — рассказали агентству в учреждении.
Ранее URA.RU писало, что в этом году уровень воды в Туре опустится ниже нормы — от 30 сантиметров до одного метра. Самый минимальный уровень, когда-либо достигнутый в реке, составляет -93 сантиметра над нулем поста.
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