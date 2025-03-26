Синоптики рассказали, когда начнется ледоход на Туре в Тюмени

В Тюмени ледоход на Туре начнется в середине апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Самая ранняя дата вскрытия Туры - 1 апреля
Самая ранняя дата вскрытия Туры - 1 апреля Фото:

В Тюмени ледоход на Туре начнется к середине апреля, чаще всего вскрытие реки происходит 16 апреля. Об этом URA.RU рассказали в Тюменском ЦГМС — филиале ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»

«Среднемноголетней датой вскрытия реки Тура в районе города Тюмени является 16 апреля. Самая ранняя дата вскрытия реки за весь период наблюдений — 1 апреля», — рассказали агентству в учреждении.

Ранее URA.RU писало, что в этом году уровень воды в Туре опустится ниже нормы — от 30 сантиметров до одного метра. Самый минимальный уровень, когда-либо достигнутый в реке, составляет -93 сантиметра над нулем поста.

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В Тюмени ледоход на Туре начнется к середине апреля, чаще всего вскрытие реки происходит 16 апреля. Об этом URA.RU рассказали в Тюменском ЦГМС — филиале ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» «Среднемноголетней датой вскрытия реки Тура в районе города Тюмени является 16 апреля. Самая ранняя дата вскрытия реки за весь период наблюдений — 1 апреля», — рассказали агентству в учреждении. Ранее URA.RU писало, что в этом году уровень воды в Туре опустится ниже нормы — от 30 сантиметров до одного метра. Самый минимальный уровень, когда-либо достигнутый в реке, составляет -93 сантиметра над нулем поста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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