13 марта 2025

Стало известно, насколько обмелеет река Тура в 2025 году

Уровень воды в реке Тура опустится ниже нормы от 30 см до одного метра
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уровень воды может отклониться от нормы на метр
Уровень воды может отклониться от нормы на метр Фото:

Уровень воды в реке Туре в 2025 году опустится ниже нормы от 30 сантиметров до одного метра. Такими данными с URA.RU поделилась начальник Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиала ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Татьяна Морозова.

«Уровень воды на сегодняшнюю дату составляет минус 52 сантиметра от нуля поста. Он измерялся в районе моста Челюскинцев. Сейчас он колеблется от минус одного до одного сантиметра. Отметка опасного явления на реке не достигнута. Но уровень будет ниже нормы от 0,3 до 1 метра», — передает данные специалист.

Самый минимальный уровень, когда-либо достигнутый на водном объекте в Тюмени — минус 93 сантиметра. Такую информацию зафиксировали в октябре 2023 года. Сейчас Тура находится в периоде маловодья, который продлится 7-11 лет.

Ранее в тюменских ведомства рассказали, что расчистка Туры не поможет вернуть в нее воду. Увеличение уровня воды возможно только при смене природного цикла водного объекта.  

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уровень воды в реке Туре в 2025 году опустится ниже нормы от 30 сантиметров до одного метра. Такими данными с URA.RU поделилась начальник Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиала ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Татьяна Морозова. «Уровень воды на сегодняшнюю дату составляет минус 52 сантиметра от нуля поста. Он измерялся в районе моста Челюскинцев. Сейчас он колеблется от минус одного до одного сантиметра. Отметка опасного явления на реке не достигнута. Но уровень будет ниже нормы от 0,3 до 1 метра», — передает данные специалист. Самый минимальный уровень, когда-либо достигнутый на водном объекте в Тюмени — минус 93 сантиметра. Такую информацию зафиксировали в октябре 2023 года. Сейчас Тура находится в периоде маловодья, который продлится 7-11 лет. Ранее в тюменских ведомства рассказали, что расчистка Туры не поможет вернуть в нее воду. Увеличение уровня воды возможно только при смене природного цикла водного объекта.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...