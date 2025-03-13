Стало известно, насколько обмелеет река Тура в 2025 году

Уровень воды в реке Туре в 2025 году опустится ниже нормы от 30 сантиметров до одного метра. Такими данными с URA.RU поделилась начальник Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиала ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Татьяна Морозова.
«Уровень воды на сегодняшнюю дату составляет минус 52 сантиметра от нуля поста. Он измерялся в районе моста Челюскинцев. Сейчас он колеблется от минус одного до одного сантиметра. Отметка опасного явления на реке не достигнута. Но уровень будет ниже нормы от 0,3 до 1 метра», — передает данные специалист.
Самый минимальный уровень, когда-либо достигнутый на водном объекте в Тюмени — минус 93 сантиметра. Такую информацию зафиксировали в октябре 2023 года. Сейчас Тура находится в периоде маловодья, который продлится 7-11 лет.
Ранее в тюменских ведомства рассказали, что расчистка Туры не поможет вернуть в нее воду. Увеличение уровня воды возможно только при смене природного цикла водного объекта.
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