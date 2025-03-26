Рейсы в три города России задержали из-за аварии в аэропорту Нового Уренгоя

Аэропорт имени И. М. Губкина возобновит работу утром 27 матра. Из-за этого задержаны три авиарейса в Уфу, Тюмень и Москву, сообщила пресс-служба аэропорта Нового Уренгоя.
«Аэропорт возобновит прием и отправку воздушных судов не ранее 7:00 завтра 27 марта. Задержаны рейсы на вылет в Уфу, Тюмень и Москву. С пассажирами этих рейсов работают представители авиакомпаний», — сообщили в официальном telegram-канале аэропорта имени И. М. Губкина.
Аэропорт предоставил автобус для доставки пассажиров задержанных рейсов в гостиницы города. Из-за аварийной посадки грузового самолета АН-12 рейс из Новосибирска, летевший в Новый Уренгой, совершил посадку в Надыме, самолет из Москвы ушел в Салехард, из Уфы — вернулся обратно.
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