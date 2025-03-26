Текслер поддерживает введение запретов для самокатчиков в Челябинской области

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Текслер предлагает запретить электросамокаты в парках и скверах
Текслер предлагает запретить электросамокаты в парках и скверах Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поддерживает инициативу, запрещающую движение электросамокатов в парках и скверах, и ограничения скорости для них на некоторых улицах. Об этом Текслер заявил на заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

«Давайте смотреть объективно: это не просто средство индивидуальной мобильности (СИМ), это уже вид транспорта. Поддерживаю инициативу на запрет движения СИМ для конкретных территорий — например, парки, скверы. Для отдельных участков улично-дорожной сети необходимо снижение порога скорости», — отметил Текслер.

Также стоит рассмотреть возможность блокировки аккаунтов нарушителей ПДД и запрета на использование электросамокатов несовершеннолетними. Текслер поручил обратиться к положительному опыту коллег из других регионов и наладить работу с операторами СИМ в Челябинской области.

Во время заседания обсуждались вопросы аварийности на дорогах. В регионе отмечается рост количества ДТП с пешеходами. Одна из причин — недостатки инфраструктуры. «Неудовлетворительные дорожные условия также становятся одним из факторов аварийности», — отметил Текслер. Увеличилось и количество ДТП с погибшими в Челябинской области. При этом снизилось количество аварий и число раненых.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поддерживает инициативу, запрещающую движение электросамокатов в парках и скверах, и ограничения скорости для них на некоторых улицах. Об этом Текслер заявил на заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. «Давайте смотреть объективно: это не просто средство индивидуальной мобильности (СИМ), это уже вид транспорта. Поддерживаю инициативу на запрет движения СИМ для конкретных территорий — например, парки, скверы. Для отдельных участков улично-дорожной сети необходимо снижение порога скорости», — отметил Текслер. Также стоит рассмотреть возможность блокировки аккаунтов нарушителей ПДД и запрета на использование электросамокатов несовершеннолетними. Текслер поручил обратиться к положительному опыту коллег из других регионов и наладить работу с операторами СИМ в Челябинской области. Во время заседания обсуждались вопросы аварийности на дорогах. В регионе отмечается рост количества ДТП с пешеходами. Одна из причин — недостатки инфраструктуры. «Неудовлетворительные дорожные условия также становятся одним из факторов аварийности», — отметил Текслер. Увеличилось и количество ДТП с погибшими в Челябинской области. При этом снизилось количество аварий и число раненых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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