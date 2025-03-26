Челябинские хлеборобы установили рекорд по сбору твердой пшеницы

Аграрии Челябинской области в 2024 году установили рекорд по сборам пшеницы твердых сортов. Как сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, хлеборобы впервые собрали урожай весом 494,4 тысячи тонн.
«Впервые собрали 494,4 тысячи тонн твердой пшеницы. Она выступила сырьем для изготовления макарон, закрыв потребности в сырье перерабатывающих предприятий региона», — пояснили в минсельхозе.
В 2024 году аграрии собрали 2,263 млн тонн зерна, что на 173,6 тысячи тонн больше, чем годом ранее. Урожай зерновых в области превысил два миллиона тонн уже третий год подряд. Столь продолжительного периода высоких сборов на Южном Урале никогда не было.
Челябинская область также отметила рекордные показатели по другим агрокультурам. Минсельхоз зафиксировал самый высокий урожай гречихи и масличных культур в истории региона: 67 и 287,1 тысячи тонн соответственно.
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