«Из рядового в капитаны»: в ФСБ вспомнили боевой путь челябинского чекиста

В пресс-службе УФСБ по Челябинской области вспомнили боевой путь Семена Дубовицкого. Мужчина прошел всю Великую Отечественную войну, а после более 25 лет проработал в органах госбезопасности.
«Никогда даже не мечтал примерить военную форму, а случилось так, что в 1939 году я стал рядовым красноармейцем, а в 1946 году вернулся с войны гвардии капитаном, инвалидом второй группы. За плечами вся война от первого до последнего дня. Война — кровоточащий период в истории нашей страны, собранный из мельчайших драматических, но героических эпизодов», — приводят слова Дубовицкого в пресс-службе УФСБ по региону.
В армии Дубовицкий освоил профессию морзиста. При проведении Бессарабской операции Красной Армии ему пришлось применять полученные знания. А после началась Великая Отечественная война.
«Горел Киев, в воздухе летали самолеты, бомбы то и дело сыпались на нас. Гремела артиллерийская канонада. В июле — августе оборона укрепрайона была прорвана, связь дезорганизована и разбита. Началось наше отступление», — вспоминал Дубовицкий.
Тогда их группа попала в окружение. Пришлось пробиваться к своим. Всех, кто остался в живых после прорыва определили в 99 стрелковую дивизию Сталинградского фронта. В ее составе Дубовицкий прошел всю войну, освобождая Ростова-на-Дону, Донбасс, Сталинград.
«Дальнейший путь корпуса состоял из многочисленных боев, большинство из которых завершились победными салютами. За выход к государственной границе, разгром Уманско-Хрестиновской группировки в числе других связистов я награжден орденом „Отечественной войны“ 2 степени. За участие в героическом штурме и взятии Будапешта вместе с медалью „За взятие Будапешта“ я получил орден „Отечественной войны“ 1 степени с присвоением звания „гвардии капитан“. Корпус проводил наступательные операции на Венском направлении, когда прозвучало слово „Победа“. С фронта я вернулся только в 1946 году», — рассказывал ветеран.
После войны Дубовицкий по партийной путевке направили в Челябинск на работу народным следователем прокуратуры Сталинского района города. А в 1953 году его призвали в органы госбезопасности. Там он отработал до 1978 года. После ушел в отставку, оставив за плечами более 25 лет службы.
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