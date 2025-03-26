«Из рядового в капитаны»: в ФСБ вспомнили боевой путь челябинского чекиста

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ветеран Великой Отечественной войны Семен Дубовицкий всегда мечтал о мире
Ветеран Великой Отечественной войны Семен Дубовицкий всегда мечтал о мире Фото:

В пресс-службе УФСБ по Челябинской области вспомнили боевой путь Семена Дубовицкого. Мужчина прошел всю Великую Отечественную войну, а после более 25 лет проработал в органах госбезопасности.

«Никогда даже не мечтал примерить военную форму, а случилось так, что в 1939 году я стал рядовым красноармейцем, а в 1946 году вернулся с войны гвардии капитаном, инвалидом второй группы. За плечами вся война от первого до последнего дня. Война — кровоточащий период в истории нашей страны, собранный из мельчайших драматических, но героических эпизодов», — приводят слова Дубовицкого в пресс-службе УФСБ по региону.

В армии Дубовицкий освоил профессию морзиста. При проведении Бессарабской операции Красной Армии ему пришлось применять полученные знания. А после началась Великая Отечественная война.

«Горел Киев, в воздухе летали самолеты, бомбы то и дело сыпались на нас. Гремела артиллерийская канонада. В июле — августе оборона укрепрайона была прорвана, связь дезорганизована и разбита. Началось наше отступление», — вспоминал Дубовицкий.

Тогда их группа попала в окружение. Пришлось пробиваться к своим. Всех, кто остался в живых после прорыва определили в 99 стрелковую дивизию Сталинградского фронта. В ее составе Дубовицкий прошел всю войну, освобождая Ростова-на-Дону, Донбасс, Сталинград.

«Дальнейший путь корпуса состоял из многочисленных боев, большинство из которых завершились победными салютами. За выход к государственной границе, разгром Уманско-Хрестиновской группировки в числе других связистов я награжден орденом „Отечественной войны“ 2 степени. За участие в героическом штурме и взятии Будапешта вместе с медалью „За взятие Будапешта“ я получил орден „Отечественной войны“ 1 степени с присвоением звания „гвардии капитан“. Корпус проводил наступательные операции на Венском направлении, когда прозвучало слово „Победа“. С фронта я вернулся только в 1946 году», — рассказывал ветеран.

После войны Дубовицкий по партийной путевке направили в Челябинск на работу народным следователем прокуратуры Сталинского района города. А в 1953 году его призвали в органы госбезопасности. Там он отработал до 1978 года. После ушел в отставку, оставив за плечами более 25 лет службы.

Семен Дубовицкий прошел всю войну
Семен Дубовицкий прошел всю войну
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В пресс-службе УФСБ по Челябинской области вспомнили боевой путь Семена Дубовицкого. Мужчина прошел всю Великую Отечественную войну, а после более 25 лет проработал в органах госбезопасности. «Никогда даже не мечтал примерить военную форму, а случилось так, что в 1939 году я стал рядовым красноармейцем, а в 1946 году вернулся с войны гвардии капитаном, инвалидом второй группы. За плечами вся война от первого до последнего дня. Война — кровоточащий период в истории нашей страны, собранный из мельчайших драматических, но героических эпизодов», — приводят слова Дубовицкого в пресс-службе УФСБ по региону. В армии Дубовицкий освоил профессию морзиста. При проведении Бессарабской операции Красной Армии ему пришлось применять полученные знания. А после началась Великая Отечественная война. «Горел Киев, в воздухе летали самолеты, бомбы то и дело сыпались на нас. Гремела артиллерийская канонада. В июле — августе оборона укрепрайона была прорвана, связь дезорганизована и разбита. Началось наше отступление», — вспоминал Дубовицкий. Тогда их группа попала в окружение. Пришлось пробиваться к своим. Всех, кто остался в живых после прорыва определили в 99 стрелковую дивизию Сталинградского фронта. В ее составе Дубовицкий прошел всю войну, освобождая Ростова-на-Дону, Донбасс, Сталинград. «Дальнейший путь корпуса состоял из многочисленных боев, большинство из которых завершились победными салютами. За выход к государственной границе, разгром Уманско-Хрестиновской группировки в числе других связистов я награжден орденом „Отечественной войны“ 2 степени. За участие в героическом штурме и взятии Будапешта вместе с медалью „За взятие Будапешта“ я получил орден „Отечественной войны“ 1 степени с присвоением звания „гвардии капитан“. Корпус проводил наступательные операции на Венском направлении, когда прозвучало слово „Победа“. С фронта я вернулся только в 1946 году», — рассказывал ветеран. После войны Дубовицкий по партийной путевке направили в Челябинск на работу народным следователем прокуратуры Сталинского района города. А в 1953 году его призвали в органы госбезопасности. Там он отработал до 1978 года. После ушел в отставку, оставив за плечами более 25 лет службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...