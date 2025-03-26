«Мудрый редактор»: коллеги рассказали об умершей легенде уральской журналистики

Прощание с основательницей ЕАН Ольгой Молчановой пройдет 28 марта

26 марта 2025 в 21:06 Размер текста - 17 +

Место траурной церемонии пока неизвестно Фото: Владимир Андреев © URA.RU Создательница современной информационной журналистики Большого Урала, бывший директор «Европейско-Азиатских новостей» (ЕАН) Ольга Молчанова всегда очень аккуратно работала с информацией и умела выстраивать репортерские коллективы. Об этом URA.RU рассказали ее коллеги, потрясенные новостью о том, что Ольги Молчановой не стало. Ей было 79 лет. «Очень мягкий, добрый, интеллигентный человек, — охарактеризовала Молчанову свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. — Я с удовольствием много общалась с ней, потому что была в депутатах и хотелось рассказать, зачем и почему принимаются законы. Она действительно была человеком, которому не все равно, что происходит в судьбе наших земляков. Были случаи, когда Ольга присылала мне какие-то сложные истории, и я вместе с ней подключалась, чтобы помочь людям. Но самое главное — это ее ответственное отношение к слову: когда она где-то вынуждена была сообщить критическую новость, десять раз посоветуется, спросит, проверит. Для меня это символ начала той новой информационной политики, которую сейчас называют новыми медиа. Именно Ольга создала настоящее информационное пространство, которое мы любили, читали, хотели выписывать». Мерзлякова также поделилась, что в последний раз говорила с Молчановой летом 2024 года. «Она ни на что не жаловалась. Кроме информационного спама, который ее сильно волновал», — вспомнила Мерзлякова. Новость по теме Умерла основательница новостной журналистики на Большом Урале Председатель Свердловского творческого союза журналистов, глава свердловской администрации времен Эдуарда Росселя — Александр Левин — отметил, что Ольга Молчанова была первопроходцем и очень многое сделала для развития СМИ на Среднем Урале. «Помню ее еще со времен, когда она была редактором многотиражной газеты „Верх-Исетский рабочий“. Талантливый журналист, мудрый редактор, красивая женщина! Сумела создать первое агентство, которое на протяжении многих лет высоко держало журналистскую планку. За счет правдивой и всегда проверенной информации», — подчеркнул он. Бывший редактор «МК-Урал» Сергей Очинян вместе с Молчановой запускал «ЕАН» в 1992 году — когда как таковой современной журналистики в регионе еще не было. «Ее стиль общения с информаторами, руководителями предприятий и СМИ, которые были потребителями информации, и с трудовым коллективом, при всем том, что сложности были и дрязги, всегда был дипломатичным. Она очень тактично общалась со всеми людьми», — вспомнил Очинян. ЕАН Ольга Молчанова покинула в 2006 году. После она занималась медиаконсалтингом и передавала опыт новым поколениям репортеров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Создательница современной информационной журналистики Большого Урала, бывший директор «Европейско-Азиатских новостей» (ЕАН) Ольга Молчанова всегда очень аккуратно работала с информацией и умела выстраивать репортерские коллективы. Об этом URA.RU рассказали ее коллеги, потрясенные новостью о том, что Ольги Молчановой не стало. Ей было 79 лет. «Очень мягкий, добрый, интеллигентный человек, — охарактеризовала Молчанову свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. — Я с удовольствием много общалась с ней, потому что была в депутатах и хотелось рассказать, зачем и почему принимаются законы. Она действительно была человеком, которому не все равно, что происходит в судьбе наших земляков. Были случаи, когда Ольга присылала мне какие-то сложные истории, и я вместе с ней подключалась, чтобы помочь людям. Но самое главное — это ее ответственное отношение к слову: когда она где-то вынуждена была сообщить критическую новость, десять раз посоветуется, спросит, проверит. Для меня это символ начала той новой информационной политики, которую сейчас называют новыми медиа. Именно Ольга создала настоящее информационное пространство, которое мы любили, читали, хотели выписывать». Мерзлякова также поделилась, что в последний раз говорила с Молчановой летом 2024 года. «Она ни на что не жаловалась. Кроме информационного спама, который ее сильно волновал», — вспомнила Мерзлякова. Председатель Свердловского творческого союза журналистов, глава свердловской администрации времен Эдуарда Росселя — Александр Левин — отметил, что Ольга Молчанова была первопроходцем и очень многое сделала для развития СМИ на Среднем Урале. «Помню ее еще со времен, когда она была редактором многотиражной газеты „Верх-Исетский рабочий“. Талантливый журналист, мудрый редактор, красивая женщина! Сумела создать первое агентство, которое на протяжении многих лет высоко держало журналистскую планку. За счет правдивой и всегда проверенной информации», — подчеркнул он. Бывший редактор «МК-Урал» Сергей Очинян вместе с Молчановой запускал «ЕАН» в 1992 году — когда как таковой современной журналистики в регионе еще не было. «Ее стиль общения с информаторами, руководителями предприятий и СМИ, которые были потребителями информации, и с трудовым коллективом, при всем том, что сложности были и дрязги, всегда был дипломатичным. Она очень тактично общалась со всеми людьми», — вспомнил Очинян. ЕАН Ольга Молчанова покинула в 2006 году. После она занималась медиаконсалтингом и передавала опыт новым поколениям репортеров.