25 марта 2025

Депкульт ХМАО возродил культовый театральный фестиваль

Депкульт ХМАО анонсировал юбилейный сезон фестиваля «Белое пространство»
© Служба новостей «URA.RU»
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Десятый театральный фестиваль «Белое пространство» запланирован в мае
Десятый театральный фестиваль «Белое пространство» запланирован в мае Фото:

Десятый по счету окружной театральный фестиваль «Белое пространство» запланирован в мае в Ханты-Мансийске. В предыдущий раз его проводили в 2021 году. Приказ об утверждении юбилейного сезона опубликован на сайте окружного департамента культуры.

«Цель фестиваля — популяризация театрального искусства на территории автономного округа, приобщение югорского зрителя к лучшим образцам, созданным профессиональными театрами Югры. К участию допускаются постановки, выпущенные в течение двух последних театральных сезонов», — следует из документа.

Депкульт ХМАО учредил фестиваль еще в 2004 году, с тех пор его проводят раз в два года. Исключением стал 2023 год. Организацией «Белого пространства» занимается Ханты-Мансийский театр кукол.

Кроме основных номинаций в юбилейном сезоне появилась спецноминация, приуроченная к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Театралы смогут поучаствовать в конкурсе чтений военной поэзии и прозы.

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Десятый по счету окружной театральный фестиваль «Белое пространство» запланирован в мае в Ханты-Мансийске. В предыдущий раз его проводили в 2021 году. Приказ об утверждении юбилейного сезона опубликован на сайте окружного департамента культуры. «Цель фестиваля — популяризация театрального искусства на территории автономного округа, приобщение югорского зрителя к лучшим образцам, созданным профессиональными театрами Югры. К участию допускаются постановки, выпущенные в течение двух последних театральных сезонов», — следует из документа. Депкульт ХМАО учредил фестиваль еще в 2004 году, с тех пор его проводят раз в два года. Исключением стал 2023 год. Организацией «Белого пространства» занимается Ханты-Мансийский театр кукол. Кроме основных номинаций в юбилейном сезоне появилась спецноминация, приуроченная к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Театралы смогут поучаствовать в конкурсе чтений военной поэзии и прозы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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