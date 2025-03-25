Депкульт ХМАО возродил культовый театральный фестиваль

Десятый по счету окружной театральный фестиваль «Белое пространство» запланирован в мае в Ханты-Мансийске. В предыдущий раз его проводили в 2021 году. Приказ об утверждении юбилейного сезона опубликован на сайте окружного департамента культуры.
«Цель фестиваля — популяризация театрального искусства на территории автономного округа, приобщение югорского зрителя к лучшим образцам, созданным профессиональными театрами Югры. К участию допускаются постановки, выпущенные в течение двух последних театральных сезонов», — следует из документа.
Депкульт ХМАО учредил фестиваль еще в 2004 году, с тех пор его проводят раз в два года. Исключением стал 2023 год. Организацией «Белого пространства» занимается Ханты-Мансийский театр кукол.
Кроме основных номинаций в юбилейном сезоне появилась спецноминация, приуроченная к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Театралы смогут поучаствовать в конкурсе чтений военной поэзии и прозы.
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