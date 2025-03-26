Силовики проводят обыски в офисах «Русагро»

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В офисах холдинга «Русагро» проходят обыски в рамках дела о мошенничестве
В офисах холдинга «Русагро» проходят обыски в рамках дела о мошенничестве Фото:

В офисах холдинга «Русагро» проходят обыски. Информацию сообщают ТАСС и «Интерфакс». Ранее сообщалось о задержании основателя холдинга Вадима Мошковича и гендиректора Тимура Липатова.

«В офисах „Русагро“ прошли обыски, с Мошковичем проводятся следственные действия», — сообщает ТАСС. Уточняется, что бизнесмен задержан в рамках дела о мошенничестве. Официальной информации от правоохранительных органов пока не поступало. 

URA.RU связалось с пресс-службой холдинга «Русагро». Там не подвердили и не опровергли информацию о задержании. 

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В офисах холдинга «Русагро» проходят обыски. Информацию сообщают ТАСС и «Интерфакс». Ранее сообщалось о задержании основателя холдинга Вадима Мошковича и гендиректора Тимура Липатова. «В офисах „Русагро“ прошли обыски, с Мошковичем проводятся следственные действия», — сообщает ТАСС. Уточняется, что бизнесмен задержан в рамках дела о мошенничестве. Официальной информации от правоохранительных органов пока не поступало.  URA.RU связалось с пресс-службой холдинга «Русагро». Там не подвердили и не опровергли информацию о задержании. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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