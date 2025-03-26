Силовики проводят обыски в офисах «Русагро»

В офисах холдинга «Русагро» проходят обыски. Информацию сообщают ТАСС и «Интерфакс». Ранее сообщалось о задержании основателя холдинга Вадима Мошковича и гендиректора Тимура Липатова.
«В офисах „Русагро“ прошли обыски, с Мошковичем проводятся следственные действия», — сообщает ТАСС. Уточняется, что бизнесмен задержан в рамках дела о мошенничестве. Официальной информации от правоохранительных органов пока не поступало.
URA.RU связалось с пресс-службой холдинга «Русагро». Там не подвердили и не опровергли информацию о задержании.
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