Челябинские пожарные спасли инвалида из горящего дома

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В пятиэтажке сгорели два балкона и занялись две квартиры
В пятиэтажке сгорели два балкона и занялись две квартиры Фото:

В Челябинске 26 марта огнеборцы спасли пожилого инвалида из горящего дома. Мужчина получил ожоги, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Пострадал хозяин квартиры четвертого этажа — маломобильный мужчина 1960 года рождения. Он получил ожоги и был госпитализирован», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы регионального МЧС, пожар начался на 4 и 5 этаже пятиэтажки на улице Ереванской. Начали заниматься огнем и квартиры. Из подъезда сами вышли десять человек, огонь был ликвидирован на площади 30 квадратных метров, на месте работали четыре единицы техники и 16 огнебборцев.

На место возгорания прибыли специалисты пожарной лаборатории. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

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В Челябинске 26 марта огнеборцы спасли пожилого инвалида из горящего дома. Мужчина получил ожоги, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Пострадал хозяин квартиры четвертого этажа — маломобильный мужчина 1960 года рождения. Он получил ожоги и был госпитализирован», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным пресс-службы регионального МЧС, пожар начался на 4 и 5 этаже пятиэтажки на улице Ереванской. Начали заниматься огнем и квартиры. Из подъезда сами вышли десять человек, огонь был ликвидирован на площади 30 квадратных метров, на месте работали четыре единицы техники и 16 огнебборцев. На место возгорания прибыли специалисты пожарной лаборатории. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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