Челябинские пожарные спасли инвалида из горящего дома

В Челябинске 26 марта огнеборцы спасли пожилого инвалида из горящего дома. Мужчина получил ожоги, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«Пострадал хозяин квартиры четвертого этажа — маломобильный мужчина 1960 года рождения. Он получил ожоги и был госпитализирован», — уточнили в пресс-службе ведомства.
По данным пресс-службы регионального МЧС, пожар начался на 4 и 5 этаже пятиэтажки на улице Ереванской. Начали заниматься огнем и квартиры. Из подъезда сами вышли десять человек, огонь был ликвидирован на площади 30 квадратных метров, на месте работали четыре единицы техники и 16 огнебборцев.
На место возгорания прибыли специалисты пожарной лаборатории. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.
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