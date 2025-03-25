25 марта 2025

В Петербурге неизвестные пытались насильно женить мигранта

© Служба новостей «URA.RU»
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После освобождения мигрант обратился в полицию
После освобождения мигрант обратился в полицию Фото:

В Петербурге иностранца похитили и пытались насильно женить на родственнице. Подозреваемые задержаны. Об этом сообщило ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

«В полицию Калининского района обратился 25-летний гражданин из Центральной Азии с заявлением о том, что 18 марта 2025 года около 14:30 у дома 3 по проспекту Маршала Блюхера трое неизвестных его похитили», — пишет ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале. По словам пострадавшего, он должен был встретиться с знакомым для подработки грузчиком, однако в машине оказались еще трое неизвестных. Они отвезли его в квартиру в Южном микрорайоне Всеволожска, где его избивали и угрожали физической расправой.

Злоумышленники пытались принудить мигранта жениться на их родственнице, при этом насильно хотели сделать его женатым во второй раз, учитывая, что мужчина уже состоял в браке. После освобождения мигрант обратился в полицию. В настоящее время полиция активно работает над задержанием лиц, причастных к преступлению. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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В Петербурге иностранца похитили и пытались насильно женить на родственнице. Подозреваемые задержаны. Об этом сообщило ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. «В полицию Калининского района обратился 25-летний гражданин из Центральной Азии с заявлением о том, что 18 марта 2025 года около 14:30 у дома 3 по проспекту Маршала Блюхера трое неизвестных его похитили», — пишет ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале. По словам пострадавшего, он должен был встретиться с знакомым для подработки грузчиком, однако в машине оказались еще трое неизвестных. Они отвезли его в квартиру в Южном микрорайоне Всеволожска, где его избивали и угрожали физической расправой. Злоумышленники пытались принудить мигранта жениться на их родственнице, при этом насильно хотели сделать его женатым во второй раз, учитывая, что мужчина уже состоял в браке. После освобождения мигрант обратился в полицию. В настоящее время полиция активно работает над задержанием лиц, причастных к преступлению. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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