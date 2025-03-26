Власти Каргапольского округа борются с заторами льда у деревень на реке Миасс

Ситуация с весенним половодьем в Каргапольском округе (Курганская область) находится под контролем, несмотря на некоторые случаи затопления территорий. Власти борются с заторами льда и стараются снизить уровень воды. Об этом рассказал глава округа Евгений Ленков.
«Возле деревни Соколовой сегодня был обнаружен затор льда, который затруднил проходимость талых вод через русло реки Миасс <...> подтоплено два огорода <...> проводятся работы по разбивке льда», — сообщает глава округа в своем telegram-канале. Это позволило понизить уровень воды на шесть сантиметров у временного гидропоста.
Жилые дома не пострадали. Также вода поднялась на участке дороги, ведущей в деревню Игнатьеву, и на мосту около села Окуневское, но эти изменения не привели к значительным транспортным проблемам. «Сохраняется перелив моста и в районе Жарниково. Угрозы населенному пункту нет, а транспортная доступность сохраняется по объездной дороге через Суханово», — извещает своих земляков Ленков.
В Курганской области весеннее половодье уже приводило к проблемам в различных округах. Так, в Целинном округе из-за ледяного затора село Усть-Уйское было временно отрезано от основных транспортных путей, но благодаря усилиям местных пожарных и добровольцев ситуация была стабилизирована. Это подчеркивает актуальность и оперативность проводимых работ для устранения проблем половодья в регионе.
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