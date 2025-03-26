Власти Каргапольского округа борются с заторами льда у деревень на реке Миасс

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Каргапольском округе власти борются со льдом на реке Миасс
В Каргапольском округе власти борются со льдом на реке Миасс Фото:
новость из сюжета
Половодье-2025 в Курганской области

Ситуация с весенним половодьем в Каргапольском округе (Курганская область) находится под контролем, несмотря на некоторые случаи затопления территорий. Власти борются с заторами льда и стараются снизить уровень воды. Об этом рассказал глава округа Евгений Ленков.

«Возле деревни Соколовой сегодня был обнаружен затор льда, который затруднил проходимость талых вод через русло реки Миасс <...> подтоплено два огорода <...> проводятся работы по разбивке льда», — сообщает глава округа в своем telegram-канале. Это позволило понизить уровень воды на шесть сантиметров у временного гидропоста.

Жилые дома не пострадали. Также вода поднялась на участке дороги, ведущей в деревню Игнатьеву, и на мосту около села Окуневское, но эти изменения не привели к значительным транспортным проблемам. «Сохраняется перелив моста и в районе Жарниково. Угрозы населенному пункту нет, а транспортная доступность сохраняется по объездной дороге через Суханово», — извещает своих земляков Ленков.

В Курганской области весеннее половодье уже приводило к проблемам в различных округах. Так, в Целинном округе из-за ледяного затора село Усть-Уйское было временно отрезано от основных транспортных путей, но благодаря усилиям местных пожарных и добровольцев ситуация была стабилизирована. Это подчеркивает актуальность и оперативность проводимых работ для устранения проблем половодья в регионе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ситуация с весенним половодьем в Каргапольском округе (Курганская область) находится под контролем, несмотря на некоторые случаи затопления территорий. Власти борются с заторами льда и стараются снизить уровень воды. Об этом рассказал глава округа Евгений Ленков. «Возле деревни Соколовой сегодня был обнаружен затор льда, который затруднил проходимость талых вод через русло реки Миасс <...> подтоплено два огорода <...> проводятся работы по разбивке льда», — сообщает глава округа в своем telegram-канале. Это позволило понизить уровень воды на шесть сантиметров у временного гидропоста. Жилые дома не пострадали. Также вода поднялась на участке дороги, ведущей в деревню Игнатьеву, и на мосту около села Окуневское, но эти изменения не привели к значительным транспортным проблемам. «Сохраняется перелив моста и в районе Жарниково. Угрозы населенному пункту нет, а транспортная доступность сохраняется по объездной дороге через Суханово», — извещает своих земляков Ленков. В Курганской области весеннее половодье уже приводило к проблемам в различных округах. Так, в Целинном округе из-за ледяного затора село Усть-Уйское было временно отрезано от основных транспортных путей, но благодаря усилиям местных пожарных и добровольцев ситуация была стабилизирована. Это подчеркивает актуальность и оперативность проводимых работ для устранения проблем половодья в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...