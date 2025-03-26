Основателю «Русагро» и экс-гендиректору холдинга предъявлены обвинения

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Мошковичу предъявили обвинение
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Задержан основатель агрохолдинга «Русагро»

Основателю агрохолдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу и бывшему директору компании Максиму Басову были предъявлены обвинения в совершении мошенничества и злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом сообщает источник, близкий к следствию.

«... основателю „Русагро“ Мошковичу и экс-директору холдинга Басову предъявлено обвинение в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями», — пишет «Интерфакс». Издание ссылается на свой источник.

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Основателю агрохолдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу и бывшему директору компании Максиму Басову были предъявлены обвинения в совершении мошенничества и злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом сообщает источник, близкий к следствию. «... основателю „Русагро“ Мошковичу и экс-директору холдинга Басову предъявлено обвинение в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями», — пишет «Интерфакс». Издание ссылается на свой источник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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