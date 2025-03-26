Мошковичу предъявили обвинение
новость из сюжетаЗадержан основатель агрохолдинга «Русагро»
Основателю агрохолдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу и бывшему директору компании Максиму Басову были предъявлены обвинения в совершении мошенничества и злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом сообщает источник, близкий к следствию.
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«... основателю „Русагро“ Мошковичу и экс-директору холдинга Басову предъявлено обвинение в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями», — пишет «Интерфакс». Издание ссылается на свой источник.
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