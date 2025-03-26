Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) проиграл «Ак Барсу» (Казань) в первом матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра прошла на «УГМК-Арене» при 11,2 тысячах зрителей и завершилась со счетом 1:4 (0:1; 0:2; 1:1), передает сайт khl.ru.
В первом периоде отличиться смог лишь форвард казанцев Алексей Пустозерцев. Он при игре в большинстве выкатился на ударную позицию и мощным юроском с кисти пробил вратаря «Автомобилиста» Евгения Аликина.
Во втором периоде «Ак Барс» продолжил укреплять преимущество. Сначала нападающий Александр Барабанов переиграл голкипера соперника вблизи ворот. Ближе к концу периода забросил третью безответную шайбу защитник Никита Лямкин, для которого перекрыли обзор Аликину на пятаке.
В третьем периоде первое взятие ворот ХК «Автомобилист» отменили из-за положения вне игры. Но ближе к концовке бомбардир хозяев Александр Шаров при игре 6 на 3 реализовал момент. За почти две минуты до конца в пустые ворота «Автомобилиста» забил форвард Артем Галимов.
По результатам встречи гости повели 1:0 в серии. Регулярный чемпионат уральцы завершили на шестом месте, а на Востоке финишировали четвертыми — 89 очков. ХК «Ак Барс» завершил регулярку и конференцию следом за «Автомобилистом» с 87 очками. Оба клуба заранее обеспечили себе путевки в плей-офф.
Первую часть сезона «Автомобилист» завершил победой над «Металлургом» со счетом 3:2. На сезон 2024/25 руководство екатеринбургского клуба поставило задачу завоевать Кубок Гагарина.
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