ООН признала свое бессилие в вопросе расследования убийств журналистов из РФ

Генсек ООН не способен расследовать гибель российских журналистов без мандата
© Служба новостей «URA.RU»
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В ООН выразили соболезнования в связи с гибелью российских журналистов от рук ВСУ
В ООН выразили соболезнования в связи с гибелью российских журналистов от рук ВСУ Фото:

Организация Объединенных Наций (ООН) не может расследовать убийство российских журналистов со стороны ВСУ без соответствующего мандата. Об этом заявили в офисе генсека ООН. Вместо этого организация выразила соболезнования. 

«ООН считает важным, чтобы журналисты могли освещать конфликт на Украине без страха стать мишенью», — уточнили в организации агентству ТАСС, выразив соболезнования в связи с гибелью журналистов. За последние дни сообщалось о гибели нескольких российских корреспондентов. 

Накануне трагически погибли три сотрудника СМИ — корреспондент газеты «Известия» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель их съемочной группы, Александр Сиркели. Корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин также получил серьезные ранения. В тот же день в Суджанском районе Курской области корреспондент ТАСС Михаил Скуратов был ранен осколками. На следующий день в Белгородской области погибла 35-летняя журналистка «Первого канала» Анна Прокофьева.

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Организация Объединенных Наций (ООН) не может расследовать убийство российских журналистов со стороны ВСУ без соответствующего мандата. Об этом заявили в офисе генсека ООН. Вместо этого организация выразила соболезнования.  «ООН считает важным, чтобы журналисты могли освещать конфликт на Украине без страха стать мишенью», — уточнили в организации агентству ТАСС, выразив соболезнования в связи с гибелью журналистов. За последние дни сообщалось о гибели нескольких российских корреспондентов.  Накануне трагически погибли три сотрудника СМИ — корреспондент газеты «Известия» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель их съемочной группы, Александр Сиркели. Корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин также получил серьезные ранения. В тот же день в Суджанском районе Курской области корреспондент ТАСС Михаил Скуратов был ранен осколками. На следующий день в Белгородской области погибла 35-летняя журналистка «Первого канала» Анна Прокофьева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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