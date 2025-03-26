ООН признала свое бессилие в вопросе расследования убийств журналистов из РФ

Организация Объединенных Наций (ООН) не может расследовать убийство российских журналистов со стороны ВСУ без соответствующего мандата. Об этом заявили в офисе генсека ООН. Вместо этого организация выразила соболезнования.
«ООН считает важным, чтобы журналисты могли освещать конфликт на Украине без страха стать мишенью», — уточнили в организации агентству ТАСС, выразив соболезнования в связи с гибелью журналистов. За последние дни сообщалось о гибели нескольких российских корреспондентов.
Накануне трагически погибли три сотрудника СМИ — корреспондент газеты «Известия» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель их съемочной группы, Александр Сиркели. Корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин также получил серьезные ранения. В тот же день в Суджанском районе Курской области корреспондент ТАСС Михаил Скуратов был ранен осколками. На следующий день в Белгородской области погибла 35-летняя журналистка «Первого канала» Анна Прокофьева.
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