Конгресс США ожидает дефолт в стране уже к августу

В США в августе может произойти дефолт, если страна не увеличит потолок госдолга. С прогнозом выступили в американском Конгрессе.
«Бюджетное управление Конгресса оценивает, что если лимит долга останется неизменным, способность правительства заимствовать средства с использованием чрезвычайных мер, вероятно, будет исчерпана в августе или сентябре 2025 года», — говорится в докладе. Сейчас размер госдолга составляет 36,6 трлн долларов. По оценкам Конгресса, к 2034 году может превысить 50 трлн долларов.
В 2023 году аналогичный конфликт с потолком цен поставил Америку на грань дефолта и повредил кредитному рейтингу страны. При этом объявить себя дефолтом США тоже не могут, поскольку на это негативно отреагируют мировые финансовые рынки.
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