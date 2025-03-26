Конгресс США ожидает дефолт в стране уже к августу

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Госдолг США составляет 36,6 трлн долларов
Госдолг США составляет 36,6 трлн долларов Фото:

В США в августе может произойти дефолт, если страна не увеличит потолок госдолга. С прогнозом выступили в американском Конгрессе. 

«Бюджетное управление Конгресса оценивает, что если лимит долга останется неизменным, способность правительства заимствовать средства с использованием чрезвычайных мер, вероятно, будет исчерпана в августе или сентябре 2025 года», — говорится в докладе. Сейчас размер госдолга составляет 36,6 трлн долларов. По оценкам Конгресса, к 2034 году может превысить 50 трлн долларов. 

В 2023 году аналогичный конфликт с потолком цен поставил Америку на грань дефолта и повредил кредитному рейтингу страны. При этом объявить себя дефолтом США тоже не могут, поскольку на это негативно отреагируют мировые финансовые рынки.

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В США в августе может произойти дефолт, если страна не увеличит потолок госдолга. С прогнозом выступили в американском Конгрессе.  «Бюджетное управление Конгресса оценивает, что если лимит долга останется неизменным, способность правительства заимствовать средства с использованием чрезвычайных мер, вероятно, будет исчерпана в августе или сентябре 2025 года», — говорится в докладе. Сейчас размер госдолга составляет 36,6 трлн долларов. По оценкам Конгресса, к 2034 году может превысить 50 трлн долларов.  В 2023 году аналогичный конфликт с потолком цен поставил Америку на грань дефолта и повредил кредитному рейтингу страны. При этом объявить себя дефолтом США тоже не могут, поскольку на это негативно отреагируют мировые финансовые рынки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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