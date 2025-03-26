Продюсер объяснил, как Орбакайте заработала 21 млн рублей за три песни под фонограмму

Певица Кристина Орбакайте смогла заработать баснословный гонорар за три песни под фонограмму благодаря тому, что заказчиком выступил ее знакомый. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился продюсер Сергей Дворцов.
«Это выступление было по наводке у хороших друзей. Наверняка, сработало сарафанное радио, певицу заказал кто-то из ее окружения за такую хорошую сумму. Или прежние заказчики, у которых она уже выступала. Другие варианты тут вряд ли есть», — говорит продюсер.
О заоблачном гонораре звезды рассказал в эфире шоу «Звезды сошлись» артист Анатолий Калмыков, который также выступал на закрытом корпоративе, в который и пригласили дочь Аллы Пугачевой. Разумеется, заказчика он не стал называть — эта информация конфиденциальная.
Сейчас Орбакайте уже вряд ли получит даже половину от такой суммы. Причина кроется в ее неоднозначной позиции относительно проводимой политики российского государства, а также влияет и ситуация с ее мамой Аллой Пугачевой. «С гонорарами сейчас у Кристины, я так полагаю, туго. Хотя где-то она пытается выстреливать и за 6, и за 7 миллионов рублей», — рассказал Сергей Дворцов.
Сегодня Кристина, которая большую часть времени проживает с семьей в США, выстукает в основном за рубежом. На эту весну у нее запланированы выступления на Кипре и в Германии. Но речь идет о совсем редких мероприятиях.
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