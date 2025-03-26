Путин поблагодарил челябинку за организацию пикников

Президент России Владимир Путин поблагодарил Лидию Лычагину и ее семью из Троицка (Челябинская область) за общественную работу и организацию пикников для детей и родителей. Общение главы государства с челябинкой произошло во время съезда «Движение первых».
«Благодаря поддержке моей семьи, моего города, в прошлом году я стала председателем семейного сообщества „Родные и любимые“ в городе Троицке. У нас проходит много встреч, но самый наш любимый формат — это походы и пикники. Прошлым летом мы провели поход на Пугачевскую гору в нашем городе, где собрали 150 человек. Мы варили кашу на костре, пили чай из самовара, пели песни под гитару», — рассказала Путину общественница. Ее слова приводит telegram-канал «Движение первых».
В ответ президент России рассказал, что надеется, что пример Лычагиной и ее семьи станет «заразительным». И посоветовал его тиражировать на всю страну.
«Что касается любимых форматов, походы и пикники, вы знаете, мне кажется, что это у подавляющего большинства людей любимый формат. Только не так много людей, которые способны собрать желающих, организовать эти походы и пикники, наполнить их интересным, нужным содержанием. Но такие люди есть. Вы такой человек, ваш муж такой человек, ваша семья», — поблагодарил Путин Лидию Лычагину за общественную работу с детьми и родителями.
На съезде «Движения первых» родительских сообществ семья Лычагиных также представила проект «Память в наших сердцах», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Их инициатива стала одной из лучших в конкурсе, организованном Российским обществом «Знание» и Минпросвещения России.
В рамках проекта Путин поддержал идею ежегодного проведения такого конкурса с грантами для родительских комитетов и школьников. Это позволит реализовывать полезные инициативы, укреплять связь между поколениями и вместе развивать страну.
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