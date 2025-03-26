Известный курганский психолог уехал из страны

Психолог с 25-летним опытом Леонид Фаерберг, который несколько лет проводил в Кургане бесплатные лекции для будущих мам в женской консультации, покинул страну и переехал в Ирландию. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила одна из знакомых Фаерберга, которая узнала о его отъезде из соцсетей.
«Леодин Фаерберг, опытнейший психолог, теперь живет в Ирландии и, очевидно, возвращаться не намерен. Он был действительно крутым специалистом, но в Кургане ему, видимо, не дали развернуться, постоянно отменяли его мероприятия, какие-то гонения устраивали. Я увидела его пост, что он начинает свою психологическую практику в Ирландии на обоих языках. И еще он пообещал „пару токсичных постов“, прочитав которые, я очень расстроилась», — поделилась с корреспондентом URA.RU знакомая психолога.
По ее словам, Фаерберг спустя некоторое время после переезда в другую страну выложил пост, в котором высказался о Кургане и его жителях. В тексте он использовал нецензурную лексику, называл горожан «курганоидами» и высказывал надежду, что после этого многие от него отпишутся.
«Мертвый город. Мертвый. И даже не злой. Пустой просто, заселенный мертвыми душами. И будет таковым, пока вы не оживете. Пока вы не включите свои внутренние ресурсы и не начнете себя чувствовать живыми, чтобы что-то хотеть, предпринимать, наслаждаться, выходить за рамки. Пока не позволите себе быть настоящими людьми, а не пресловутыми курганоидами», — написал о Кургане и его жителях специалист.
По мнению знакомой Фаерберга, у него есть право высказывать свое мнение после всего, с чем ему пришлось столкнуться в Кургане. Однако его слова звучат крайне обидно и горько, особенно по отношению к тем курганцам, кто всегда относился к нему с уважением.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Фаерберг уехал из Кургана. Он перебрался в другой город в конце 2023 года.
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