Курганцам необходимо сдать декларации о доходах за прошлый год

Курганцам до 30 апреля нужно сдать в налоговую службу декларацию о доходах за прошлый год. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Курганской области.
«Физическим лицам необходимо отчитаться о полученных в 2024 году доходах не позднее 30 апреля 2025 года. Для этого следует подать декларацию 3-НДФЛ. Исчисленный в декларации к уплате налог необходимо уплатить не позднее 15 июля», — сообщает ведомство.
Отчитаться о доходах обязаны курганцы, которые в прошлом году продали недвижимость, получили дорогой подарок не от близких родственников — например, машину. Это же касается и тех, кто сдает свое имущество в аренду. Кроме того, отправить декларацию о доходах должны все, кто выиграл в лотереях, азартных играх и букмекерских конторах до 15 000 рублей, а также получил доходы от заграничных источников.
Задекларировать доходы, полученные в 2024 году, должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой. Если не сделать этого в установленный срок, можно получить штраф по статье 119 Налогового Кодекса РФ.
Сдать декларацию для получения налоговых вычетов можно в любое время в течение всего года. Однако налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации как доходы, так и право на вычеты, обязан представить такую декларацию не позднее 30 апреля 2025 года. Сделать это можно на сайте налоговой службы в личном кабинете, не посещая ведомство. В МФЦ и налоговой службе специалисты помогут заполнить декларацию бесплатно.
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