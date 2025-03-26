ДНР, РЖД и санкции: что известно о новом врио губернатора Оренбургской области

Президент России Владимир Путин предложил главе правительства ДНР Евгению Солнцеву занять должность временно исполняющего обязанности губернатора Оренбургской области. Солнцев принял предложение. Предыдущему губернатору региона Денису Паслеру предложили возглавить Свердловскую область.
Кем раньше работал врио главы Оренбургской области и за что на него наложили санкции шесть стран и Евросоюз. А также чем занимался Евгений Солнцев в ДНР — в материале URA.RU.
Биография
Евгений Солнцев родился в 1980 году в Воронеже. В 2002 окончил Воронежский государственный архитектурно-строительный институт по специальности «промышленное и гражданской строительство», в 2010 — аспирантуру Московского государственного строительного университета (МГСУ). Кандидат технических наук. С 2002 по 2022 он работал в структурах, связанных с ОАО «РЖД».
Политическая карьера
Солнцев — выпускник шестого потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).
С 8 июня 2022 Солнцев был назначен заместителем председателя правительства Донецкой Народной Республики. 11 ноября того же года занял должность первого заместителя главы правительства ДНР. Курировал сферу территориального развития, жилищной политики, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта региона. С марта 2023 — председатель правительства республики. С 30 марта этого же года его назначили на пост руководителя правительства. Входит в состав президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» в Донецкой Народной Республике.
Санкции
26 сентября 2022 года попал под санкции Великобритании из-за проведения референдумов на новых территориях России. 29 сентября 2022 года внесен в санкционный список Канады «соратников режима за содействие и поддержку референдумов президента Путина». 6 октября 2022 года включен в санкционный список стран Евросоюза как «так называемый „заместитель председателя Правительства ДНР“. По аналогичным основаниям находится под санкциями Швейцарии, Украины, Японии и Новой Зеландии.
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