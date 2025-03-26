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00:42
Новый губернатор Паслер на встрече с Путиным рассказал о метро в Екатеринбурге
00:37
Паслер попросил у Путина время на погружение в дела Свердловской области
00:35
Курганцам необходимо сдать декларации о доходах за прошлый год
Как новый уральский губернатор делал карьеру в «медвежьем угле»
00:33
В ЕС назвали условия снятия санкций с России
00:33
В Пермском крае перестал дорожать бензин
00:28
Арестованный за бездействие на фронте полковник ВСУ объявил бессрочную голодовку
Военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла, подорвавшись на мине: главное об СВО 26 марта
00:28
На Ямале назвали сроки начала ледохода
00:28
Досрочные выборы в Оренбургской и Свердловской областях пройдут в сентябре
00:27
Жога поздравил Паслера с назначением губернатором в Свердловскую область
Любимый детский проект Путина выходит на новый уровень
00:11
Путин предложил премьеру ДНР Солнцеву занять пост главы Оренбургской области
00:08
В Екатеринбурге водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком. Фото
00:07
Шахтер, успешный менеджер, самый молодой премьер: профайл нового свердловского губернатора
1
Дружба с Градским, обвинения в изнасиловании и отношение к СВО: кто такой Эмиль Кадыров
26 марта 2025
23:59
Брак с олигархом, потеря ребенка и успешная карьера: где сейчас Алика Смехова
23:58
Франция выделит Украине огромный пакет военной помощи
23:56
В Свердловской области меняется власть: онлайн-трансляция
Еще одной категории россиян вернут льготную ипотеку
23:53
Врио губернатора Оренбургской области станет Евгений Солнцев
23:51
Денис Паслер согласился возглавить Свердловскую область
1
23:44
Известный курганский психолог уехал из страны
Советская классика, «Смешарики» и сериал про СВО: утвержден список рекомендованных фильмов для школьников
23:41
Путин поблагодарил челябинку за организацию пикников
23:40
В ХМАО завершился первый день чемпионата России по биатлону. Фото
23:35
Лавров обвинил ВСУ в убийстве российских журналистов
Открещивался от связей с Россией, чтобы сбежать от санкций: что известно о задержанном основателе «Русагро»
23:26
В ЕС отказались снять санкции с России
23:24
Продюсер объяснил, как Орбакайте заработала 21 млн рублей за три песни под фонограмму
23:22
Зеленский приехал во Францию ради встречи с Макроном
В России начнут по-новому индексировать пенсии: когда ждать очередного повышения выплат
23:20
Свердловское заксобрание набирает молодежь во власть, есть яркие примеры
23:19
Гаишник в Москве отказался от взятки в сотни тысяч рублей
23:10
Минцифры рассмотрит новые санкции против УК после атаки на провайдера Lovit
Битва двух губернаторов приведет сложный регион ко второму туру
22:56
Генсек НАТО заявил, что альянс будет размещать войска на границе с Россией
22:48
Врач рассказала о неожиданной пользе чая
22:44
Половодье-2025: в Мишкинском округе вода вышла на дорогу. Фото
Тотальный диктант 2025: когда пройдет и где можно написать
22:44
Киев требует участия военных из ЕС в боевых действиях
1
22:34
Стало известно, кто пострадал в результате стрельбы в Подмосковье
22:30
В Пермском крае закрыли очередную ледовую переправу
Индексация социальных пенсий и новая выплата семьям с детьми: главное из отчета Мишустина в Госдуме
22:28
Российский сенатор попросила об отставке
22:26
Курганцы жалуются, что КГУ довел водозабор КГСХА до аварийного состояния. Фото
22:21
Генсек НАТО убил надежду руководства Украины
1
Кремль соболезнует родным погибшей журналистки Анны Прокофьевой: главные заявление Пескова 26 марта
22:14
Такого не было почти сорок лет: в Кургане установлен новый температурный рекорд
22:13
Конгресс США ожидает дефолт в стране уже к августу
22:08
Путин назвал одно из своих хобби
Мишустин ответил на неудобные вопросы о работе правительства
22:02
ООН признала свое бессилие в вопросе расследования убийств журналистов из РФ
22:00
Дважды развелась и похудела на 30 килограммов: Полине Гагариной — 38
21:44
В РПЦ назвали россиян развратными сусликами
9
Выступает за равноправие полов и союз с Россией: кто такая Евгения Гуцул и каким регионом она руководит
21:43
«Автомобилист» крупно проиграл на старте плей-офф КХЛ. Видео
21:39
Захарова показала смысл СВО в 20-секундом видео из Курской области
21:39
Супруг Вики Цыгановой рассказал о реакции командира «Ахмата» на песню «Труба» об операции «Поток»
Главу Гагаузии Евгению Гуцул взяли под стражу на 72 часа: в чем ее обвиняют
21:24
Bloomberg: Путин поставил Трампа перед тяжелым выбором
1
21:20
Синоптики рассказали, когда начнется ледоход на Туре в Тюмени
21:17
Минцифры обещают рассмотреть вопрос о «размедлении» YouTube, но при одном условии
5
Россияне массово жалуются на сбои в работе СБП и банков: в чем причина и как решается проблема
21:12
Украинского шахматиста дисквалифицировали на три года за жульничество
21:10
Основателю «Русагро» и экс-гендиректору холдинга предъявлены обвинения
21:06
«Мудрый редактор»: коллеги рассказали об умершей легенде уральской журналистики
1
Подорвалась на мине: чем запомнилась военкор Первого канала Анна Прокофьева
21:05
Под Екатеринбургом внедорожник снес семилетнего ребенка на самокате. Фото
2
20:59
В Европе заговорили о перезапуске «Северных потоков»
5
20:58
Немецкий бренд шоколада Ritter Sport объяснил, почему не уходит из России
1
Мужчина открыл стрельбу в ЖК «Ольгино парк»: причина перестрелки, что известно о пострадавшем. Видео
20:55
В управкомпании мэрии Кургана появился новый руководитель, ЦГМС озвучил цифры половодья: главное за день
20:55
Самолет совершил аварийную посадку в ЯНАО, а охранника осудили за стрельбу в школе: события дня
2
20:51
В Тюмени увеличилось время ожидания такси
3
20:50
Дума ХМАО поддержит кандидатуру нового члена избиркома от ЛДПР. Фото
20:48
Бизнесмен засудил пермский магазин цветов за использование фото
20:46
Медведев дал поручение по защите России от дронов ВСУ
20:45
Власти Каргапольского округа борются с заторами льда у деревень на реке Миасс
1
20:45
Челябинского экс-омбудсмена выселяет фирма его родственницы
1
20:44
Полянский: Москва готова к военному разрешению конфликта на Украине
20:40
Нефтяники из ХМАО пожаловались на качество жилья на вахте. Видео
20:36
Reuters: Европа ищет другие способы поддержки вместо отправки войск на Украину
20:30
«Радости нет»: бизнес-коуч из Москвы назвал проблемы отдела продаж курганского завода. Видео
3
20:21
Чернослив, курага, изюм: что полезнее — мнение диетолога
20:20
Экс-депутат из ХМАО, задержанный в аэропорту Сургута, отправится в СИЗО
20:20
Вице-губернатор ХМАО обвинил чиновников Сургута в безответственности
20:16
Путин отменил передачу дочки «Ariston» в управление структуре «Газпрома»
20:11
В Екатеринбурге нашли способ борьбы с высокими ценами на такси
20:11
Мошенники выманивают деньги у тюменских детей в онлайн-играх Roblox и Standoff 2
20:05
В Петербурге неизвестные пытались насильно женить мигранта
20:05
Определился главный кандидат на должность замначальника УМВД Тюменской области
20:00
Два рейса из Нового Уренгоя не могут прилететь в Тюмень из-за ЧП в аэропорту
19:59
Путин в прямом эфире обратился к бойцам, которые сражались за Суджу
19:57
В Нижневартовске закрыли службу доставки еды из-за массового заражения клиентов сальмонеллезом
19:55
Захарова: Киев начал смертельную охоту за российскими журналистами
19:52
Жители Ямала посоревнуются за 100 тысяч рублей на конкурсе строганины. Фото
19:50
Мэрию курганского округа обязали сделать выплаты приемной матери погибшего бойца
19:47
Власти ХМАО подняли зарплату сотрудникам УКСа
19:45
В магазинах вышла бета-версия российского аналога WeChat
19:37
Суд отменил приговор замдиректору ДК «Синтез» Тобольска Семену Верещагину
1
19:34
«Отнимают дело моей жизни»: блогер-миллионник Стас Круглицкий — о запрете рекламы в зарубежной соцсети
4
19:33
В компании нефтяного миллиардера из ХМАО резко сократилась прибыль. Инфографика
19:32
Путин назначил Александра Масленникова замом секретаря Совбеза РФ
19:31
Помощник Путина Дюмин получил особую роль в Роскосмосе
19:30
Пермский завод ищет топ-менеджера на зарплату в 300 тысяч рублей
19:30
В споре фармкомпании с УМВД усмотрели влияние экс-мэра Кургана Ситниковой
3
19:28
Как выглядят самые дешевые квартиры, которые можно купить в Восточном районе Тюмени. Фото
19:27
В Екатеринбурге почти месяц не могут найти загадочно пропавшую девочку. Фото
19:26
Пашинян озвучил условие, при котором перестанет быть премьером Армении
1
19:25
Пьяный тюменец перепутал адрес для такси и доехал домой на угнанной машине
19:25
«Снег в лицо, адреналин»: корреспондент URA.RU испытал скорость оленьей упряжки. Видео
19:22
Челябинские пожарные спасли инвалида из горящего дома
19:15
Холдинг «Русагро» прокомментировал обыски и задержание основателя
19:14
Правила посадки помидоров в теплице: пошаговая инструкция для начинающих
19:12
Жители Ямала смогут летать в Саратов из Нового Уренгоя
19:10
В Кургане продается старинный особняк XIX века, где жил зажиточный крестьянин. Фото
1
19:09
Фестиваль научного кино погрузит пермяков в виртуальную реальность
19:06
В Нижневартовске именами погибших бойцов СВО назовут школы и улицы
19:05
На бирже рухнули акции «Русагро» после сообщений о задержании Мошковича
19:03
От видеопроката до «Оскара»: топ-5 фильмов Квентина Тарантино, изменивших кинематограф
18:54
В Екатеринбурге продают авто за десятки миллионов: топ дорогущих моделей. Скрин
2
18:48
В ХМАО экс-депутата задержали в аэропорту Сургута. Инсайд
18:47
Силовики проводят обыски в офисах «Русагро»
18:47
В Екатеринбурге арестован школьник, прирезавший прохожего
1
18:46
Турецкий оппозиционер избран исполняющим обязанности мэра Стамбула
18:42
Умер дедушка звездной гимнастки Ляйсан Утяшевой
18:42
Погибший в страшном ДТП в Челябинске на днях вернулся с СВО
1
18:38
В Пермском крае компенсируют проезд для старшеклассников и студентов
18:36
Мишустин пересмотрит налоговые льготы
18:34
Пострадавший при жесткой посадке самолета в ЯНАО рассказал, как все было. Видео
18:30
В петербургских больницах закончились вакцины против клещевого энцефалита
18:28
Власти разрешили увеличить высоту гостиницы в центре Перми
18:26
112: гендиректор агрохолдинга «Русагро» задержан вместе с основателем
18:24
Курган богат талантами: юная спортсменка победила на Чемпионате России по плаванию. Фото
2
18:23
18 лодочных переправ готовят к паводку в Тюменской области
18:23
Протестовавшего против макета трубы из Суджи арестовали
2
18:22
Тренер получила от петербурженки 50 тысяч рублей за негативные посты
18:20
В Челябинске наградили лучших спортсменов по итогам 2024 года. Фото, видео
18:17
Врачи осмотрели пострадавшего после крушения АН-12 в Новом Уренгое
18:16
Глава УМВД ХМАО пошел на хитрость для назначения начальника полиции Сургутского района. Инсайд
18:15
Депкульт ХМАО возродил культовый театральный фестиваль
18:15
Mash: Мошкович подозревается в захвате активов холдинга «Солнечные продукты»
2
18:14
Стали известны подробности жуткой аварии в Челябинске на улице Блюхера. Фото, видео
18:13
Текслер дал напутствие «Трактору» перед плей-офф: «Верим в команду!». Видео
18:13
В Тюменской области введут режим повышенной готовности из-за паводка
18:08
SHAMAN продлил гастроли в ХМАО
18:08
Путин посещает национальный центр «Россия»
18:05
Мишустин: регулировать цены нужно аккуратно, чтобы не было их роста
3
18:03
В Салехарде вооруженная охрана моста «Факел» обойдется в 1,4 млн рублей
1
18:03
Участникам СВО и их семьям помогли запустить бизнес в Пермском крае
18:01
Власти Перми рассказали, как пройдет «Бессмертный полк» в 2025 году
18:01
Свердловский экс-борец с коррупцией Дьяков вышел из СИЗО
18:00
Действующий курганский депутат Вяткин заявилcя на праймериз «Единой России»
17:56
«Из рядового в капитаны»: в ФСБ вспомнили боевой путь челябинского чекиста
17:55
В ЯНАО вложат миллионы в пляж, на котором нельзя будет купаться
17:54
В Кургане рассказали о том, как участники СВО могут получить медпомощь вне очереди
17:52
Путин внес на ратификацию договор о стратегическом партнерстве с Ираном
17:52
В ЯНАО врачи спасли пациента, который мог лишиться руки из-за редкой патологии. Фото
17:45
В ХМАО на 15% выросла среднемесячная зарплата
17:43
Хирурги из Тюмени спасли практически оторванную руку военнослужащего
17:41
Челябинские хлеборобы установили рекорд по сбору твердой пшеницы
1
17:40
Shot: задержан основатель агрохолдинга «Русагро»
3
17:37
Что известно о пожаре в Прикамье, где от сигареты матери погибли трое детей
17:37
В Европе заявили, что «Газпром» закрывает департаменты на фоне убытков
1
17:37
В крупном районе Перми распродают квартиры за бесценок. Фото
1
17:36
Челябинская фирма требует поднять цены на строительство в ЯНАО
17:31
На подсветку здания министерства в Пермском крае потратят миллионы рублей
1
17:30
Когда ждать максимального уровня половодья на курганской реке Тобол
17:29
Метеорологи рассказали, когда в Тюменской области ожидается пик паводка
17:28
К 2027 году в Пермском крае установят уличное освещение на всех дорогах
17:28
Володин назвал Путина главным преимуществом России
17:24
Текслер поддерживает введение запретов для самокатчиков в Челябинской области
1
17:24
В челябинском МУП «ЧКТС» работают московские следователи и ОМОН
17:23
В России ужесточат наказание мошенникам, использующим искусственный интеллект
2
17:23
Диетолог раскрыла неожиданные свойства арахисовой халвы
17:22
Директор дочки «Газпрома» в ХМАО завел себе нового зама. Фото
17:21
В ХМАО высокопоставленный сотрудник ГАИ пойдет под суд за кражу красивых автономеров
1
17:21
Раскрыты потери ВСУ в Курской области
2
17:20
В Перми суд запретил деятельность политической партии
17:20
Игра на вылет: в челябинском правительстве решают судьбу глав 30 муниципалитетов
1
17:16
Более 30 квартир тюменцев остались без доступа к канализации из-за долгов
17:15
В Кургане в 4-м микрорайоне поставят новую остановку. Фото
1
17:14
СБУ предъявила обвинения журналисту Соловьеву
1
17:12
Екатеринбуржцы выбрали самые грязные районы города
1
17:11
Рейсы в три города России задержали из-за аварии в аэропорту Нового Уренгоя
17:10
Жена бывшего вице-мэра Екатеринбурга попыталась выйти из-под ареста: решение суда
1
17:06
Курганец насушил почти шесть килограммов каннабиса, но это не понравилось полицейским
1
17:05
СВР: ЕК хочет контролировать СМИ для якобы правильной подачи русского вопроса
2
17:04
Уровень воды в Тоболе у Кургана за сутки вырос на 21 сантиметр
1
17:01
Мишустин обозначил, какие иностранные компании могут вернуться в РФ
17:00
«Снова коньки доставать»: мэрия Нового Уренгоя готовится к очередному гололеду
16:59
Нарышкин: ЕС хочет переписать историю XX века
16:55
В Курганской области задержали мужчину, который пытался изнасиловать девушку. Видео
1
16:54
Неизвестные подожгли дверь квартиры депутата ЕР
1
16:54
К улице Республики в Тюмени будет прилегать новая дорога
16:53
Пермский оборонный завод вдвое увеличил прибыль
1
16:51
В ЯНАО поймали несовершеннолетнего за рулем тонированного авто. Фото
1
16:50
В национализированном Торговом центре предлагают продвигать челябинские бренды
16:50
Зюганов назвал гениальное изобретение Путина
16:47
Новые скоростные поезда «Финист» проходят финальные испытания
16:47
Топ-4 нарушения, за которые курганцам грозят штрафы до 800 000 рублей
16:45
Импортных кормов для котов и собак стало в России на 30% меньше
16:45
Какие дороги будут перекрыты в Тюмени в апреле. Карта
16:43
Следствие боится, что задержанная глава Гагаузии может сбежать из страны
16:40
Роспотребнадзор изъял семь тонн сладостей и хлеба в Петербурге
16:39
Авиационные происшествия в ЯНАО: ЧП за последний год и самая страшная авиакатастрофа
16:34
Путину предрекли победу в сделке по Черному морю
16:32
В апреле тюменцы смогут летать в труднодоступные районы чаще, чем обычно
16:32
Пермяку прислали банку кильки вместо айфона с маркетплейса
2
16:32
Умерла основательница новостной журналистики на Большом Урале
16:30
Жуткая смертельная авария произошла в центре Челябинска. Видео
16:27
СвЖД удлинит поезда для путешествий по Свердловской области
16:24
Что известно об авиакомпании «Атран», чей самолет врезался в сугроб в ЯНАО
16:23
В ямальском доме престарелых не могут обеспечить пожарную безопасность. Фото
16:23
Володин назвал фаворита среди министров. Видео
16:22
Директор ЗАЭС попросил не вмешиваться США и Украину в его работу
16:21
Петербургское УФАС выявило нарушение в рекламе ВТБ
16:19
Челябинский депутат Госдумы Лантратова оценила отчет Мишустина
16:18
Курган богат талантами: женская сборная по волейболу выиграла турнир в Челябинске. Фото
16:16
В Челябинске рухнули цены на иномарки с пробегом
16:15
Екатеринбуржцы выстроились в очередь ради одного из самых дорогих художников в мире. Видео
16:14
Володин и Мишустин поспорили о скромности Силуанова
2
16:10
Пермякам предложат пожить в здании казармы
16:10
В Тюмени за бесценок распродают фены и стайлеры «Дайсон». Скрин
1
16:05
Тюменке удалось спеть песню известного исполнителя вместе с ним на концерте. Видео
16:03
Открыто дело о наследстве после смерти Заворотнюк
16:03
Участники СВО создадут в Екатеринбурге программу для школьников
2
16:00
Новая схема мошенничества: украден курганский telegram-канал с анонсами мероприятий
15:55
Курганский ЦГМС назвал пиковый уровень воды, который ждут в Тоболе
15:51
В Telegram появилась нейросеть Grok, разработанная Илоном Маском. Скрин
2
15:50
Бывшего челябинского депутата-педофила Мурадяна осудили по новым статьям
15:48
Жители ЯНАО вынуждены ездить в крупные города из-за дефицита врачей
15:48
Для некоторых курганских студентов вводят бесплатное обучение
15:46
Таможенники ХМАО отобрали у путешественников почти полмиллиона рублей
2
15:45
В Перми здание бывшей торговой бани подорожало на 1,5 млн рублей
15:44
Мишустин анонсировал внедрение цифрового профиля мигранта
15:43
Суд запретил садоводам Миасса держать кур и гусей
1
15:41
Причиной гибели троих детей на пожаре в Прикамье стала сигарета матери
15:40
«Честный знак» опроверг рост цен на моторное масло из-за маркировки
2
15:40
Бродячие собаки насмерть загрызли 75-летнюю пенсионерку на кладбище в Дагестане
3
15:40
Президент Кубы приедет в Россию на праздник 9 Мая
2
15:40
Участник праймериз в ЯНАО оказался крупным налоговым должником
15:39
В Пермском крае у театра из Екатеринбурга зрительница украла слона. Скрин
15:39
Мишустин о мерах поддержки семей: чем больше детей — тем больше денег
1
15:36
Копейский депутат Литвинов, пойманный с наркотиками, сдаст мандат
1
15:36
Хакеры совершили атаку на «Роснефть» после атаки на «Лукойл»
2
15:34
«Мама с ребенком не общается полгода»: адвокат Прилучного — о спорной ситуации с сыном артистов
2
15:33
Мишустин в Госдуме озвучил, какую помощь получит Курганская область до 2030 года
7
15:31
Свердловский мэр объявил народный сход на фоне задержания спикера гордумы
15:31
В ЯНАО запустят новый автобусный маршрут до Лабытнанги
15:31
Россиян ждет двухэтапная индексация пенсий в 2026 году
7
15:30
Скоропостижно скончался в Москве режиссер фильмов «Лунная радуга» и «Конец вечности» Андрей Ермаш
15:24
Мишустин в отчете в Госдуме отметил челябинских роботов и образование
15:22
Замгубернатора Ионин сообщил о новой масштабной стройке в «Титановой долине»
3
15:21
Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в Новом Уренгое. Фоторепортаж
15:20
ЦБ предложил отмечать «звездочками» акции российских компаний
15:18
Появился пострадавший после аварийной посадки самолета в Новом Уренгое
15:16
Как справиться с весенней аллергией: важные советы врача-иммунолога
4
15:15
Миасский фельдшер забрала заявление об увольнении и назвала желаемую зарплату
15:15
Курганцы смогут увидеть уникальное астрономическое явление
15:14
Российские регионы смогут списывать кредиты и отправлять их на СВО
15:14
Робот будет ябедничать на оценки тюменских детей
15:13
Эмиль Кадыров из «Голоса» задержан за махинации с «Пушкинской картой»
15:10
Мишустин дал установку по импортозамещению самолетов SJ-100 и МС-21
3
15:10
Киев продолжил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре России
6
15:08
Следком РФ выясняет причины аварийной посадки самолета в ЯНАО. Видео
1
15:07
Под Екатеринбургом возводят огромные 60-метровые качели. Фото
15:07
Мишустин объяснил, почему растут цены на продукты
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Свердловская область вошла в десятку самых загрязненных регионов России
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В Кургане открылись вакансии с зарплатой свыше 200 тысяч рублей в месяц
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В Тюменской области подорожали подержанные иномарки, лекарства и картошка
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ТАСС: обвиняемый во взяточничестве замначальника Генштаба просится на СВО
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В МАК назвали причины крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, в котором погибли пермяки
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Робот помог врачам из ХМАО провести уникальную операцию по удалению рака
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Лавров иронично заметил смену отношения лидеров Европы к перемирию
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Bloomberg: торговые гиганты вернутся в Россию в случае отмены санкций
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Shot: жители Белгорода сообщили о звуках взрывов над городом
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Гренелл: ядерное оружие, от которого отказался Киев, принадлежало России
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Readovka: в Пятигорске толпа детей насмерть забила 20-летнего парня
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В России предлагают не давать субсидии на жилье даже бывшим мигрантам
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В Новом Уренгое выявлено 614 случаев кибермошенничества
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Дом размером с однушку за 170 миллионов продают в Екатеринбурге. Фото
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В крупном районе Кургана можно купить квартиры дешевле рыночной цены
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Екатеринбургский наркокурьер показал тюменским полицейским все свои тайники. Видео
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Бастрыкин потребовал отчет по аварийному дому в Яйве, который власти не могут расселить
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Девелоперам запретят умалчивать в договорах о платных услугах
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Bloomberg: Россия планирует масштабную экспансию на рынок Китая
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Лавров: США хотят привлечь Китай к переговорам с Россией по СНВ
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Мэр Нижневартовска проверил стройку скандального Центра боевых искусств
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Лавров: Уиткофф переоценивает Европу и Зеленского, говоря о перемирии
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Северное сияние вновь появилось в небе над Свердловской областью. Фото
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Нижний Новгород предупредил о массовом убийстве собак из-за нового закона
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В ЯНАО ввели ограничение на трассе к селу, где пройдет День оленевода
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В Челябинске снова продают легендарный спиртзавод, теперь уже за 198 миллионов. Скрин
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Клиенты ВТБ сообщили о сбоях в работе банка
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Преподаватели Пермского госуниверситета получили гранты фонда Потанина
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Участник операции «Труба» в Судже сравнил ее с фильмом ужасов
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Из-за пожара в многоэтажке Ханты-Мансийска спасатели эвакуировали 42 человека
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Путин отметил пермяков званиями и наградами за трудовые успехи
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Умерла кукловод Каркуши из передачи «Спокойной ночи, малыши!»: жизнь легендарной Галины Марченко
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Доктор Рыжий: ранение военнослужащего СВО из Челябинска признали бытовой травмой
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Путин наградил медалями учителя и балетмейстера из Тюменской области
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Скончалась актриса передачи «Спокойной ночи, малыши!» Галина Марченко
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Курганский врач-пульмонолог Вера Косолапова получила почетное звание от Путина
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Капитан «Металлурга» из Магнитогорска обрадовал фанатов рождением сына. Фото
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Когда каток вернется на главную площадь Екатеринбурга
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Путин присвоил почетное звание директору учреждения культуры из ЯНАО
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Песков анонсировал еще одно заявление по итогам беседы с США
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Кремль: нарушение Украиной моратория на удары развязывает руки России
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Шольцу и старому правительству Германии вручили увольнительные грамоты
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Сборная России по футболу разгромила Замбию со счетом 5:0
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Решение России и США по SWIFT поможет россиянам бороться с инфляцией
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Россия и США показали список объектов, которые теперь нельзя атаковать
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СNN: ближайшее окружение Трампа инстинктивно презирает Европу
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Путин поощрил шестерых сотрудников дочки «Лукойла» из ХМАО