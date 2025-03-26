26 марта 2025

В США заявили, что никто не будет удовлетворен соглашением о мире на Украине

Келлог: ни РФ, ни Украина не будут полностью удовлетворены соглашением о мире
© Служба новостей «URA.RU»
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Келлог считает, что самая сложная часть переговоров о мире еще впереди
Келлог считает, что самая сложная часть переговоров о мире еще впереди Фото:

Ни Россия, ни Украина не будут полностью удовлетворены итоговым соглашением о мире. Об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог. Его слова приводит telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».

«Ни Россия, ни Украина не будут полностью удовлетворены итоговым соглашением о мире. Территориальные вопросы — самая трудная часть решения украинского конфликта», — сказал Келлог.

Келлог также отметил, что обсуждение моратория на удары в Черном море было «самой простой частью» переговорного процесса. Он предостерег, что следующие этапы будут «по-настоящему сложными». 

Назначение Кита Келлога спецпосланником по Украине вызвало недовольство России из-за его проукраинской позиции. Однако, несмотря на это, Келлог активно участвует в переговорах и разработке мирного плана, предлагая условия, которые включают начало диалога между Киевом и Москвой.

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Ни Россия, ни Украина не будут полностью удовлетворены итоговым соглашением о мире. Об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог. Его слова приводит telegram-канал «РЕН ТВ|Новости». «Ни Россия, ни Украина не будут полностью удовлетворены итоговым соглашением о мире. Территориальные вопросы — самая трудная часть решения украинского конфликта», — сказал Келлог. Келлог также отметил, что обсуждение моратория на удары в Черном море было «самой простой частью» переговорного процесса. Он предостерег, что следующие этапы будут «по-настоящему сложными».  Назначение Кита Келлога спецпосланником по Украине вызвало недовольство России из-за его проукраинской позиции. Однако, несмотря на это, Келлог активно участвует в переговорах и разработке мирного плана, предлагая условия, которые включают начало диалога между Киевом и Москвой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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