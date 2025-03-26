В Кургане в дом пенсионера ворвался мужчина с ножом

В Кургане в дачный дом, где проживал 69-летний пенсионер, ворвался вооруженный ножом мужчина и потребовал деньги и ценности. О происшествии сообщается на сайте регионального УМВД.
«В вечернее время 41-летний курганец зашел в дом 69-летнего пенсионера в одном из садоводств и потребовал отдать ему деньги и ценные вещи. Под угрозой применения ножа злоумышленник отнял у хозяина дома два мобильных телефона общей стоимостью 8,5 тысяч рублей», — сообщает УМВД.
Пожилому человеку удалось вырваться на улицу и убежать от нападавшего. Пенсионер обратился в полицию с помощью соседки, описав стражам порядка приметы злоумышленника. Его задержал наряд патрульно-постовой службы. Установлено, что мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности и был судим, вел асоциальный образ жизни.
Один из похищенных у пенсионера телефонов курганец успел сдать в комиссионный магазин, второй у него изъяли полицейские. Возбуждено уголовное дело, выясняется причастность нападавшего к другим возможным преступлениям. Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы по статье «Разбой».
Пенсионеры в Кургане нередко становятся жертвами преступлений. Ранее 70-летний мужчина потерял деньги из-за кибермошенников, которые взломали аккаунт его родственника.
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