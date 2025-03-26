26 марта 2025

В Кургане в дом пенсионера ворвался мужчина с ножом

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженный налетчик пришел в дом, расположенный в одном из садоводств
Вооруженный налетчик пришел в дом, расположенный в одном из садоводств Фото:

В Кургане в дачный дом, где проживал 69-летний пенсионер, ворвался вооруженный ножом мужчина и потребовал деньги и ценности. О происшествии сообщается на сайте регионального УМВД.

«В вечернее время 41-летний курганец зашел в дом 69-летнего пенсионера в одном из садоводств и потребовал отдать ему деньги и ценные вещи. Под угрозой применения ножа злоумышленник отнял у хозяина дома два мобильных телефона общей стоимостью 8,5 тысяч рублей», — сообщает УМВД.

Пожилому человеку удалось вырваться на улицу и убежать от нападавшего. Пенсионер обратился в полицию с помощью соседки, описав стражам порядка приметы злоумышленника. Его задержал наряд патрульно-постовой службы. Установлено, что мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности и был судим, вел асоциальный образ жизни.

Один из похищенных у пенсионера телефонов курганец успел сдать в комиссионный магазин, второй у него изъяли полицейские. Возбуждено уголовное дело, выясняется причастность нападавшего к другим возможным преступлениям. Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы по статье «Разбой».

Пенсионеры в Кургане нередко становятся жертвами преступлений. Ранее 70-летний мужчина потерял деньги из-за кибермошенников, которые взломали аккаунт его родственника. 

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В Кургане в дачный дом, где проживал 69-летний пенсионер, ворвался вооруженный ножом мужчина и потребовал деньги и ценности. О происшествии сообщается на сайте регионального УМВД. «В вечернее время 41-летний курганец зашел в дом 69-летнего пенсионера в одном из садоводств и потребовал отдать ему деньги и ценные вещи. Под угрозой применения ножа злоумышленник отнял у хозяина дома два мобильных телефона общей стоимостью 8,5 тысяч рублей», — сообщает УМВД. Пожилому человеку удалось вырваться на улицу и убежать от нападавшего. Пенсионер обратился в полицию с помощью соседки, описав стражам порядка приметы злоумышленника. Его задержал наряд патрульно-постовой службы. Установлено, что мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности и был судим, вел асоциальный образ жизни. Один из похищенных у пенсионера телефонов курганец успел сдать в комиссионный магазин, второй у него изъяли полицейские. Возбуждено уголовное дело, выясняется причастность нападавшего к другим возможным преступлениям. Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы по статье «Разбой». Пенсионеры в Кургане нередко становятся жертвами преступлений. Ранее 70-летний мужчина потерял деньги из-за кибермошенников, которые взломали аккаунт его родственника. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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