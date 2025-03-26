В Екатеринбурге заметили эксклюзивный Bentley Brooklands. Автолюбители утверждают, что таких машин в мире менее тысячи экземпляров. Фотография автомобиля распространилась по соцсетям.
«Тираж 500 машин на мир. В Екатеринбурге эта единственная машина и тем более она в очень хорошем состоянии», — передает группа «Привет был замечен Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».
Bentley Brooklands — редкое купе, выпускавшееся ограниченной серией с 2008 по 2011 год. Эта модель может разогнаться до 100 километров в час примерно за пять секунд, а также она одна из самых мощных моделей Bentley с задним приводом. Из-за того, что выпускалась ограниченной серией, считается коллекционной машиной. Каждый автомобиль серии Brooklands собирался вручную.
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