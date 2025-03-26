26 марта 2025

В Екатеринбурге заметили редкую модель Bentley, которых меньше тысячи в мире. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Цена Bentley Brooklands варьируется от 15 до 20 миллионов рублей в зависимости от состояния
Цена Bentley Brooklands варьируется от 15 до 20 миллионов рублей в зависимости от состояния Фото:

В Екатеринбурге заметили эксклюзивный Bentley Brooklands. Автолюбители утверждают, что таких машин в мире менее тысячи экземпляров. Фотография автомобиля распространилась по соцсетям.

«Тираж 500 машин на мир. В Екатеринбурге эта единственная машина и тем более она в очень хорошем состоянии», — передает группа «Привет был замечен Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

Bentley Brooklands — редкое купе, выпускавшееся ограниченной серией с 2008 по 2011 год. Эта модель может разогнаться до 100 километров в час примерно за пять секунд, а также она одна из самых мощных моделей Bentley с задним приводом. Из-за того, что выпускалась ограниченной серией, считается коллекционной машиной. Каждый автомобиль серии Brooklands собирался вручную. 

Bentley Brooklands является редким двухдверным купе и считается коллекционной машиной
Bentley Brooklands является редким двухдверным купе и считается коллекционной машиной
Фото:

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В Екатеринбурге заметили эксклюзивный Bentley Brooklands. Автолюбители утверждают, что таких машин в мире менее тысячи экземпляров. Фотография автомобиля распространилась по соцсетям. «Тираж 500 машин на мир. В Екатеринбурге эта единственная машина и тем более она в очень хорошем состоянии», — передает группа «Привет был замечен Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Bentley Brooklands — редкое купе, выпускавшееся ограниченной серией с 2008 по 2011 год. Эта модель может разогнаться до 100 километров в час примерно за пять секунд, а также она одна из самых мощных моделей Bentley с задним приводом. Из-за того, что выпускалась ограниченной серией, считается коллекционной машиной. Каждый автомобиль серии Brooklands собирался вручную. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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