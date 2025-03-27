Новые вещества, хранение жидкостей и согласие: как изменятся правила освидетельствования на алкоголь в РФ

В России изменят правила медосвидетельствования на опьянение
© Служба новостей «URA.RU»
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В России изменились правила освидетельствования на опьянение
В России изменились правила освидетельствования на опьянение Фото:

Изменения в правила проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в России вступят в силу 1 сентября 2025 года и будут действовать до 1 сентября 2031 года. Проект приказа, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов, предусматривает ряд ключевых изменений и дополнений.

Какие изменения внесут в правовой акт, в чем их суть. Сколько будут хранить биологические жидкости и можно ли отказаться от проведения освидетельствования — в материале URA.RU. 

Хранение биологических жидкостей

При оказании медпомощи пострадавшим в ДТП, а также лицам с признаками отравления производится отбор биоматериалов (моча и кровь), которые хранятся в течение недели, и при необходимости исследуются дополнительно. Ранее такой меры не предусматривалось. 

«Опечатанные образцы биологического материала (кровь, моча) хранятся в медицинской организации. Находится образцы там должны в течение 7 суток при температуре от +2 до +80С после чего утилизируются», — говорится в документе. 

Изменен перечень психоактивных веществ

Как следует из пояснительной записки, изменен перечень основных групп наркотических средств, психотропных веществ, на которые проводятся химико-токсикологические исследования. В самом документе есть перечисление. 

«Химико-токсикологические исследования пробы биологического материала в обязательном порядке проводятся на химические вещества. В том числе проводятся на их производные, метаболиты и аналоги: опиаты, растительные и синтетические каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические катиноны (включая мефедрон), кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты», — сообщается в документе. 

Согласие пациента

По данным документа, теперь необходимым предварительным условием освидетельствования является дача информированного добровольного согласия. В случае отказа составляется соответствующий акт. 

«Необходимым предварительным условием медицинского освидетельствования является дача информированного добровольного согласия. Согласие выдается на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах медицинского освидетельствования, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского освидетельствования, о его последствиях, ?а также о предполагаемых результатах медицинского освидетельствования», — говорится в документе. 

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Изменения в правила проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в России вступят в силу 1 сентября 2025 года и будут действовать до 1 сентября 2031 года. Проект приказа, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов, предусматривает ряд ключевых изменений и дополнений. Какие изменения внесут в правовой акт, в чем их суть. Сколько будут хранить биологические жидкости и можно ли отказаться от проведения освидетельствования — в материале URA.RU.  Хранение биологических жидкостей При оказании медпомощи пострадавшим в ДТП, а также лицам с признаками отравления производится отбор биоматериалов (моча и кровь), которые хранятся в течение недели, и при необходимости исследуются дополнительно. Ранее такой меры не предусматривалось.  «Опечатанные образцы биологического материала (кровь, моча) хранятся в медицинской организации. Находится образцы там должны в течение 7 суток при температуре от +2 до +80С после чего утилизируются», — говорится в документе.  Изменен перечень психоактивных веществ Как следует из пояснительной записки, изменен перечень основных групп наркотических средств, психотропных веществ, на которые проводятся химико-токсикологические исследования. В самом документе есть перечисление.  «Химико-токсикологические исследования пробы биологического материала в обязательном порядке проводятся на химические вещества. В том числе проводятся на их производные, метаболиты и аналоги: опиаты, растительные и синтетические каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические катиноны (включая мефедрон), кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты», — сообщается в документе.  Согласие пациента По данным документа, теперь необходимым предварительным условием освидетельствования является дача информированного добровольного согласия. В случае отказа составляется соответствующий акт.  «Необходимым предварительным условием медицинского освидетельствования является дача информированного добровольного согласия. Согласие выдается на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах медицинского освидетельствования, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского освидетельствования, о его последствиях, ? а также о предполагаемых результатах медицинского освидетельствования», — говорится в документе. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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