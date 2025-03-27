Созданная для поддержки Украины коалиция желающих начала терять свою силу всего через 10 дней после своего создания. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя изменения в подходах ключевых стран коалиции — Франции и Великобритании.
«„Коалиция желающих“ просуществовала 10 дней», — написал Боуз на своей странице в соцсети Х. Это заявление было сделано на фоне информации о том, что Франция и Великобритания, которые ранее планировали разместить миротворцев на территории Украины, теперь предпочитают ограничиваться поставками оружия.
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