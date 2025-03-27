ВС РФ не дали ВСУ отремонтировать танки Leopard

Российские военные нанесли удар по ремонтной базе ВСУ в городе Кривой Рог, где восстанавливались немецкие танки Leopard 2. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«В Кривом Роге поражена ремонтная база бронетехники ВСУ, где конкретно ремонтировались немецкие танки Leopard 2», — сказал Владимир Рогов в беседе с РИА Новости. По его словам, на базе, помимо танков, также ремонтировались американские боевые машины пехоты Bradley. Она находилась на территории одного из промышленных коммерческих предприятий, адаптированных под нужды ВСУ.
В результате удара было уничтожено и повреждено несколько военных транспортных средств, а также склады с запасными частями для танков и боевых машин пехоты. Среди поврежденного оборудования находились также бронеплиты, защитные пластины и ремонтное оборудование, добавил Рогов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.