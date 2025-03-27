В подполье раскрыли местонахождение ценного оружия ВСУ

ВСУ прячут вооружение на подстанциях 750 кВт, соединяющих АЭС
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ВСУ стали прятать оружие на объектах энергетики
ВСУ стали прятать оружие на объектах энергетики Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ используют подстанции электросетей для скрытия военной техники и личного состава. Эти подстанции связаны с атомными электростанциями, сообщил представитель пророссийского подполья.

«Сначала прятали вооружение и военнослужащих в медучреждениях, после договоренностей о перемирии — стали прятаться на подстанциях 750 киловатт, соединяющих атомные электростанции. Они знают, что Россия не будет бить, и так вот хитрят», — сказал источник в разговоре с РИА Новости.

Ранее, 18 марта, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. По информации пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, американский лидер предложил обоим сторонам украинского конфликта воздержаться от нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры на срок в 30 дней. Путин выразил поддержку этой инициативе.

Украинский лидер Владимир Зеленский также заявил о готовности страны поддержать данное предложение о прекращении атак на энергообъекты. Однако на следующий день из Минобороны России поступила информация о том, что украинские силы с помощью беспилотников осуществили атаку на нефтебазу в Кубани. Песков подчеркнул, что, несмотря на эти действия со стороны Киева, российские военные соблюдают режим воздержания от ударов по энергоинфраструктуре Украины.

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ВСУ используют подстанции электросетей для скрытия военной техники и личного состава. Эти подстанции связаны с атомными электростанциями, сообщил представитель пророссийского подполья. «Сначала прятали вооружение и военнослужащих в медучреждениях, после договоренностей о перемирии — стали прятаться на подстанциях 750 киловатт, соединяющих атомные электростанции. Они знают, что Россия не будет бить, и так вот хитрят», — сказал источник в разговоре с РИА Новости. Ранее, 18 марта, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. По информации пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, американский лидер предложил обоим сторонам украинского конфликта воздержаться от нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры на срок в 30 дней. Путин выразил поддержку этой инициативе. Украинский лидер Владимир Зеленский также заявил о готовности страны поддержать данное предложение о прекращении атак на энергообъекты. Однако на следующий день из Минобороны России поступила информация о том, что украинские силы с помощью беспилотников осуществили атаку на нефтебазу в Кубани. Песков подчеркнул, что, несмотря на эти действия со стороны Киева, российские военные соблюдают режим воздержания от ударов по энергоинфраструктуре Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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