ВСУ используют подстанции электросетей для скрытия военной техники и личного состава. Эти подстанции связаны с атомными электростанциями, сообщил представитель пророссийского подполья.
«Сначала прятали вооружение и военнослужащих в медучреждениях, после договоренностей о перемирии — стали прятаться на подстанциях 750 киловатт, соединяющих атомные электростанции. Они знают, что Россия не будет бить, и так вот хитрят», — сказал источник в разговоре с РИА Новости.
Ранее, 18 марта, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. По информации пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, американский лидер предложил обоим сторонам украинского конфликта воздержаться от нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры на срок в 30 дней. Путин выразил поддержку этой инициативе.
Украинский лидер Владимир Зеленский также заявил о готовности страны поддержать данное предложение о прекращении атак на энергообъекты. Однако на следующий день из Минобороны России поступила информация о том, что украинские силы с помощью беспилотников осуществили атаку на нефтебазу в Кубани. Песков подчеркнул, что, несмотря на эти действия со стороны Киева, российские военные соблюдают режим воздержания от ударов по энергоинфраструктуре Украины.
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