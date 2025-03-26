26 марта 2025

В курганском округе из-за половодья введен режим повышенной готовности

© Служба новостей «URA.RU»
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На реке Миас поднялся уровень воды и образовался ледяной затор
На реке Миас поднялся уровень воды и образовался ледяной затор Фото:

В Каргапольском округе (Курганская область) введен режим повышенной готовности из-за подтоплений. На реке Миас поднялся уровень воды и образовался ледяной затор. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Прокурор Каргапольского района Григорий Сажин лично посетил населенный пункт, чтобы оценить ситуацию. «В настоящее время прокуратурой района поставлены на контроль вопросы оказания социальной и иной помощи жителям села, а также оценки ущерба в случае его причинения», — пишет ведомство. В результате произошло подтопление двух приусадебных участков в селе Соколово.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Каргапольского округа борются с заторами льда у деревень на реке Миасс. Несмотря на некоторые случаи затопления территорий, ситуация находится под контролем.

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В Каргапольском округе (Курганская область) введен режим повышенной готовности из-за подтоплений. На реке Миас поднялся уровень воды и образовался ледяной затор. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области. Прокурор Каргапольского района Григорий Сажин лично посетил населенный пункт, чтобы оценить ситуацию. «В настоящее время прокуратурой района поставлены на контроль вопросы оказания социальной и иной помощи жителям села, а также оценки ущерба в случае его причинения», — пишет ведомство. В результате произошло подтопление двух приусадебных участков в селе Соколово. Ранее URA.RU сообщало, что власти Каргапольского округа борются с заторами льда у деревень на реке Миасс. Несмотря на некоторые случаи затопления территорий, ситуация находится под контролем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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