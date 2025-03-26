В курганском округе из-за половодья введен режим повышенной готовности

В Каргапольском округе (Курганская область) введен режим повышенной готовности из-за подтоплений. На реке Миас поднялся уровень воды и образовался ледяной затор. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.
Прокурор Каргапольского района Григорий Сажин лично посетил населенный пункт, чтобы оценить ситуацию. «В настоящее время прокуратурой района поставлены на контроль вопросы оказания социальной и иной помощи жителям села, а также оценки ущерба в случае его причинения», — пишет ведомство. В результате произошло подтопление двух приусадебных участков в селе Соколово.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Каргапольского округа борются с заторами льда у деревень на реке Миасс. Несмотря на некоторые случаи затопления территорий, ситуация находится под контролем.
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