26 марта 2025

В центре Кургана на четыре дня перекроют проезд по Советской

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы не смогут проехать по Советской до 2 апреля
Курганцы не смогут проехать по Советской до 2 апреля Фото:

В Кургане временно перекроют проезд по улице Советская из-за ремонтных работ на тепловой сети. Работы касаются изношенного участка сети, который обеспечивает отопление для жилых домов в этом районе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Курганской генерирующей компании (КГК). 

«Внутриквартальные тепловые сети, особенно в центральной части города, в критическом состоянии, и с каждым годом из-за естественного старения труб ситуация только усугубляется. На этом участке уже пришлось устранить незначительный дефект, но так как труба находится в аварийном состоянии, она требует замены. До начала масштабной ремонтной кампании мы планируем обновить еще несколько таких небольших участков в центре города», — пояснили URA.RU в «КГК».

Сообщается, что участок дороги будет перекрыт с 29 марта по 2 апреля. Движение на перекрестке улиц Советская-Пичугина сохранится. Во время ремонтных работ будет организовано двухстороннее движение на участке от улицы Ленина до места проведения работ, чтобы обеспечить доступ к жилым районам. После завершения ремонтных работ асфальт на перекрытом участке будет восстановлен в полном объеме.

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В Кургане временно перекроют проезд по улице Советская из-за ремонтных работ на тепловой сети. Работы касаются изношенного участка сети, который обеспечивает отопление для жилых домов в этом районе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Курганской генерирующей компании (КГК).  «Внутриквартальные тепловые сети, особенно в центральной части города, в критическом состоянии, и с каждым годом из-за естественного старения труб ситуация только усугубляется. На этом участке уже пришлось устранить незначительный дефект, но так как труба находится в аварийном состоянии, она требует замены. До начала масштабной ремонтной кампании мы планируем обновить еще несколько таких небольших участков в центре города», — пояснили URA.RU в «КГК». Сообщается, что участок дороги будет перекрыт с 29 марта по 2 апреля. Движение на перекрестке улиц Советская-Пичугина сохранится. Во время ремонтных работ будет организовано двухстороннее движение на участке от улицы Ленина до места проведения работ, чтобы обеспечить доступ к жилым районам. После завершения ремонтных работ асфальт на перекрытом участке будет восстановлен в полном объеме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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