Челябинские хирурги удалили женщине полуметровую опухоль

Челябинке удалили шестикилограммовую опухоль длиной в полметра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Хирурги из Миасса Челябинской области удалили пациентке опухоль весом в шесть килограммов. Как рассказали URA.RU в пресс-службе минздрава Челябинской области, женщина проходила с липомой более десяти лет.

«В больнице №2 Миасса прооперировали женщину, которая больше десяти лет на спине носила новообразование размером с небольшой рюкзак. Оно оказалось липомой — доброкачественной опухолью, состоящей из жировой ткани», — рассказали URA.RU в минздраве.

Как уточнили в пресс-службе, женщина не обращалась в больницу, а чувствовать дискомфорт начала из-за нарушения кровообращения. На верхушке липомы начался некроз.

«Пациентка первый раз пришла на прием с жалобами о том, что ее беспокоил неприятный запах, который стал появляться в районе шишки. Ее полностью обследовали, провели консультацию с онкологом и взяли гистологию», — рассказал завотделения хирургии Миасского медцентра «Северный» Николай Шеметов.

Челябинку госпитализировали в середине марта. Операция длилась два часа, а опухоль пришлось иссякать вместе с мышечной тканью, куда она проросла. Как уточнил Шеметов, из-за большого скопления сосудов была большая кровопотеря, которую хирургам удалось оперативно остановить. Дефект закрыли пластическим методом, сделав в начале операции специальные разрезы, чтобы сопоставить кожу после удаления.

«Когда опухоль отсекли, оказалось, что ее вес шесть килограммов, в длину она достигла почти полметра. Такого мы еще не видели и до сих пор задаемся вопросом, как новообразование не беспокоило пациентку в течение долгих лет», — поделился Шеметов.