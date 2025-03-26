Челябинские хирурги удалили женщине полуметровую опухоль

Хирурги из Миасса Челябинской области удалили пациентке опухоль весом в шесть килограммов. Как рассказали URA.RU в пресс-службе минздрава Челябинской области, женщина проходила с липомой более десяти лет.
«В больнице №2 Миасса прооперировали женщину, которая больше десяти лет на спине носила новообразование размером с небольшой рюкзак. Оно оказалось липомой — доброкачественной опухолью, состоящей из жировой ткани», — рассказали URA.RU в минздраве.
Как уточнили в пресс-службе, женщина не обращалась в больницу, а чувствовать дискомфорт начала из-за нарушения кровообращения. На верхушке липомы начался некроз.
«Пациентка первый раз пришла на прием с жалобами о том, что ее беспокоил неприятный запах, который стал появляться в районе шишки. Ее полностью обследовали, провели консультацию с онкологом и взяли гистологию», — рассказал завотделения хирургии Миасского медцентра «Северный» Николай Шеметов.
Челябинку госпитализировали в середине марта. Операция длилась два часа, а опухоль пришлось иссякать вместе с мышечной тканью, куда она проросла. Как уточнил Шеметов, из-за большого скопления сосудов была большая кровопотеря, которую хирургам удалось оперативно остановить. Дефект закрыли пластическим методом, сделав в начале операции специальные разрезы, чтобы сопоставить кожу после удаления.
«Когда опухоль отсекли, оказалось, что ее вес шесть килограммов, в длину она достигла почти полметра. Такого мы еще не видели и до сих пор задаемся вопросом, как новообразование не беспокоило пациентку в течение долгих лет», — поделился Шеметов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».