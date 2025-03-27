ФАДН и «Норникель» укрепляют сотрудничество в Арктике ради коренных народов

На Арктическом форуме Федеральное агентство по делам национальностей России и компания «Норникель» подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве в сфере поддержки коренных малочисленных народов Севера, об этом в своем telegram-канале сообщила пресс-служба ФАДН.
«Хотя основная ответственность за соблюдение прав коренных народов лежит на государстве, устанавливающем правовые нормы, дальнейший прогресс невозможен без добровольного участия бизнеса, в частности, через внедрение соответствующих принципов в корпоративные политики», — сообщил глава ФАДН Игорь Баринов.
Цель соглашения — улучшение качества жизни людей, проживающих в Арктической зоне. Одним из ключевых социальных проектов, поддержанных «Норникелем» в рамках соглашения, является образовательная программа «Коренные малочисленные народы России. Школа общественной дипломатии». Она направлена на повышение квалификации экспертов из числа коренным малочисленных народов Севера.
Первый вице-президент «Норникеля» Николай Уткин отметил, что приоритетом компании в Арктике являются люди. Он подчеркнул эффективность многолетнего сотрудничества государства и бизнеса в интересах местных сообществ, направленного на повышение качества жизни северян и сохранение уникальной культуры коренных народов.
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