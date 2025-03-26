Челябинский актер Робак снимется в фильме про китайского предпринимателя

Актер Александр Робак, родившийся в Златоусте (Челябинская область), снимается в главной роли в новой драме «Фейерверки днем». В фильме он будет играть бизнес-партнера китайского предпринимателя, сообщают на сайте «Кино-театр.ру».
«Стартовали съемки драмы „Фейерверки днем“. В картине снимаются: Александр Робак, Дарья Коныжева, Олеся Судзиловская, Мария Раскина, Вера Енгалычева, Максим Карушев, Александра Живова и Ван Бин», — сообщили на сайте со ссылкой на пресс-службу кинокомпании Gonzo Film.
Режиссером и автором сценария выступила Нина Волова, участница лаборатории «Ленфильм-дебют», для которой «Фейерверки днем» станет дебютом в полнометражном кино. В центре сюжета — китайский предприниматель Вэйхонг, который приезжает в Россию к своему должнику Виктору. Чтобы вернуть долг, китаец планирует забрать дом Виктора, но сталкивается с противостоянием от его дочерей. Александр Робак высоко оценил работу в одном лице.
«Замечательный сценарий. Интересный режиссер. И все это в лице одного человека. Невероятно талантливой Нины Воловой», — отметил актер.
Сама Волова уточнила, что идея фильма возникла из личного опыта и размышлений о смене эпох. Она хотела показать историю семьи, теряющей свой дом из-за долгов, глазами стороннего наблюдателя — китайского бизнесмена, своего рода «инопланетянина».
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