26 марта 2025

«Дороже, чем в Екатеринбурге»: цены в челябинских новостройках в марте показали рекордный рост

Цены в челябинских новостройках в марте показали рекордный рост
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость жилья в новых домах в Челябинске взлетела за месяц на 6,5%
Стоимость жилья в новых домах в Челябинске взлетела за месяц на 6,5% Фото:

В Челябинске в марте стоимость квартир на первичном рынке увеличилась на 6,5%, что стало рекордным по России. Средняя полная цена за квартиру площадью 58 квадратных метров приблизилась к десяти миллионам рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс Недвижимость». Для сравнения, в Екатеринбурге квадратный метр жилья в новостройке в среднем стоит 162 000 рублей.

«В Челябинске медианная стоимость квадратного метра в новостройках в марте составила 167 000 рублей. За месяц она увеличилась на 6,5%», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса. Средняя стоимость квартиры площадью 58,6 квадратных метров на первичном рынке стоит более 9,5 миллиона рублей.

Рост стал рекордным по России среди городов-миллионников. В Москве стоимость квадратного метра в марте выросла на 2,4% (403 000 р/кв.м), в Красноярске на 2,2% (146 000 р/кв.м), в Казани на 1,1% (236 000 р/кв.м), в Екатеринбурге на 0,7% (162 000 р/кв.м).

В Санкт-Петербурге и Краснодаре стоимость жилья в новостройках и вовсе снизилась. В Санкт-Петербурге на 4,7% (263 000 р/кв.м), в Краснодаре на 3,0% (145 000 р/кв.м).

Несмотря на рост стоимости жилья в большинстве городов-миллионников, говорить о начале роста рынка преждевременно, отмечают эксперты. «Несмотря на активизацию спроса на первичном рынке, говорить о новом начале роста рынка пока преждевременно. Стоит дождаться серьезного разворота денежно-кредитной политики Банка России», — прокомментировал Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости.

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В Челябинске в марте стоимость квартир на первичном рынке увеличилась на 6,5%, что стало рекордным по России. Средняя полная цена за квартиру площадью 58 квадратных метров приблизилась к десяти миллионам рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс Недвижимость». Для сравнения, в Екатеринбурге квадратный метр жилья в новостройке в среднем стоит 162 000 рублей. «В Челябинске медианная стоимость квадратного метра в новостройках в марте составила 167 000 рублей. За месяц она увеличилась на 6,5%», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса. Средняя стоимость квартиры площадью 58,6 квадратных метров на первичном рынке стоит более 9,5 миллиона рублей. Рост стал рекордным по России среди городов-миллионников. В Москве стоимость квадратного метра в марте выросла на 2,4% (403 000 р/кв.м), в Красноярске на 2,2% (146 000 р/кв.м), в Казани на 1,1% (236 000 р/кв.м), в Екатеринбурге на 0,7% (162 000 р/кв.м). В Санкт-Петербурге и Краснодаре стоимость жилья в новостройках и вовсе снизилась. В Санкт-Петербурге на 4,7% (263 000 р/кв.м), в Краснодаре на 3,0% (145 000 р/кв.м). Несмотря на рост стоимости жилья в большинстве городов-миллионников, говорить о начале роста рынка преждевременно, отмечают эксперты. «Несмотря на активизацию спроса на первичном рынке, говорить о новом начале роста рынка пока преждевременно. Стоит дождаться серьезного разворота денежно-кредитной политики Банка России», — прокомментировал Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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