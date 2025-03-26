26 марта 2025

В Челябинской области сократилось число убийств

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Космачев отчитался перед депутатами о работе главка МВД
Сергей Космачев отчитался перед депутатами о работе главка МВД Фото:

В Челябинской области в 2024 году сократилось число убийств. Как передает корреспондент URA.RU, об этом заявил в отчете перед депутатами заксобрания начальник областного главка МВД Сергей Космачев.

«Количество преступлений против личности сократилось на 11,4 процента, из них убийств — на 5,3 процента, преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, — на 13,2 процента. Значительно уменьшилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также преступлений, совершенных в общественных местах», — сообщил Космачев.

Космачев отметил снижение совершения имущественных преступлений на 15,4 %. В том числе разбойных нападений — на 26%, угонов — на 25%, грабежей — на 14%, вымогательств — на 10%, всех видов краж — на 17%.

В целом число зарегистрированных преступлений сократилось на 11,2 процента, их совершено 54712. Показатель раскрываемости преступлений составил 54,3 процента.

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В Челябинской области в 2024 году сократилось число убийств. Как передает корреспондент URA.RU, об этом заявил в отчете перед депутатами заксобрания начальник областного главка МВД Сергей Космачев. «Количество преступлений против личности сократилось на 11,4 процента, из них убийств — на 5,3 процента, преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, — на 13,2 процента. Значительно уменьшилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также преступлений, совершенных в общественных местах», — сообщил Космачев. Космачев отметил снижение совершения имущественных преступлений на 15,4 %. В том числе разбойных нападений — на 26%, угонов — на 25%, грабежей — на 14%, вымогательств — на 10%, всех видов краж — на 17%. В целом число зарегистрированных преступлений сократилось на 11,2 процента, их совершено 54712. Показатель раскрываемости преступлений составил 54,3 процента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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