В Челябинской области сократилось число убийств

В Челябинской области в 2024 году сократилось число убийств. Как передает корреспондент URA.RU, об этом заявил в отчете перед депутатами заксобрания начальник областного главка МВД Сергей Космачев.
«Количество преступлений против личности сократилось на 11,4 процента, из них убийств — на 5,3 процента, преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, — на 13,2 процента. Значительно уменьшилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также преступлений, совершенных в общественных местах», — сообщил Космачев.
Космачев отметил снижение совершения имущественных преступлений на 15,4 %. В том числе разбойных нападений — на 26%, угонов — на 25%, грабежей — на 14%, вымогательств — на 10%, всех видов краж — на 17%.
В целом число зарегистрированных преступлений сократилось на 11,2 процента, их совершено 54712. Показатель раскрываемости преступлений составил 54,3 процента.
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