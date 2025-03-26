Мошенники обманули челябинцев на 3,5 млрд рублей

В Челябинской области в 2024 году зарегистрировано более 10 тысяч фактов мошенничества на сумму 3,5 млрд рублей. Как передает корреспондент URA.RU, об этом заявил в отчете перед депутатами заксобрания начальник областного главка МВД Сергей Космачев.
«В регионе в 2024 году зарегистрировано 10769 фактов мошенничества. Процент раскрываемости таких преступлений — 12,3 процента», — доложил Комачев.
В целом совершено 21793 преступления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, причинивших крупный ущерб гражданам. Это более трети от общего числа зарегистрированных преступлений (54712). При этом если в целом раскрывается 54,3 процента преступлений, то в сфере преступлений с использованием цифровых технологий — только 28 процентов.
По числу преступлений, совершенных дистанционно, Челябинская область входит в топ-10 регионов в стране. Космачев подчеркнул, что борьба с дистанционными преступлениями — это приоритет главка. Он подчеркнул, что важно вести работу по формированию устойчивости граждан к действиям мошенников. И эта работа дает эффект — в текущем году число обманутых мошенниками людей снижается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».