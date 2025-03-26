26 марта 2025

Мошенники обманули челябинцев на 3,5 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Космачев: мошенники обманули 10 тысяч челябинцев
Сергей Космачев: мошенники обманули 10 тысяч челябинцев Фото:

В Челябинской области в 2024 году зарегистрировано более 10 тысяч фактов мошенничества на сумму 3,5 млрд рублей. Как передает корреспондент URA.RU, об этом заявил в отчете перед депутатами заксобрания начальник областного главка МВД Сергей Космачев.

«В регионе в 2024 году зарегистрировано 10769 фактов мошенничества. Процент раскрываемости таких преступлений — 12,3 процента», — доложил Комачев.

В целом совершено 21793 преступления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, причинивших крупный ущерб гражданам. Это более трети от общего числа зарегистрированных преступлений (54712). При этом если в целом раскрывается 54,3 процента преступлений, то в сфере преступлений с использованием цифровых технологий — только 28 процентов.

По числу преступлений, совершенных дистанционно, Челябинская область входит в топ-10 регионов в стране. Космачев подчеркнул, что борьба с дистанционными преступлениями — это приоритет главка. Он подчеркнул, что важно вести работу по формированию устойчивости граждан к действиям мошенников. И эта работа дает эффект — в текущем году число обманутых мошенниками людей снижается.

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В Челябинской области в 2024 году зарегистрировано более 10 тысяч фактов мошенничества на сумму 3,5 млрд рублей. Как передает корреспондент URA.RU, об этом заявил в отчете перед депутатами заксобрания начальник областного главка МВД Сергей Космачев. «В регионе в 2024 году зарегистрировано 10769 фактов мошенничества. Процент раскрываемости таких преступлений — 12,3 процента», — доложил Комачев. В целом совершено 21793 преступления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, причинивших крупный ущерб гражданам. Это более трети от общего числа зарегистрированных преступлений (54712). При этом если в целом раскрывается 54,3 процента преступлений, то в сфере преступлений с использованием цифровых технологий — только 28 процентов. По числу преступлений, совершенных дистанционно, Челябинская область входит в топ-10 регионов в стране. Космачев подчеркнул, что борьба с дистанционными преступлениями — это приоритет главка. Он подчеркнул, что важно вести работу по формированию устойчивости граждан к действиям мошенников. И эта работа дает эффект — в текущем году число обманутых мошенниками людей снижается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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