«Быть даже тем, кто в отпуске»: Паслер собирает свердловское правительство на знакомство

Знакомство свердловского губернатора Паслера с правительством пройдет 28 марта
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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, паслер денис
Денис Паслер с половиной свердловского правительства знаком Фото:
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Смена губернатора в Свердловской области

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер проведет встречу с правительством днем 28 марта. Она состоится в губернаторской резиденции, рассказал URA.RU осведомленный источник.

«Встреча обозначена как знакомство. Просят быть всех — даже тех, кто находится в отпуске», — поделился собеседник.

Президент РФ Владимир Путин предложил Паслеру возглавить Свердловскую область вечером 26 марта. Половине членов областного правительства новый губернатор уже знаком. В 2012—2016 годы Паслер был председателем правительства. В политику он пришел в 2008 году, став областным депутатом. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

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Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер проведет встречу с правительством днем 28 марта. Она состоится в губернаторской резиденции, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Встреча обозначена как знакомство. Просят быть всех — даже тех, кто находится в отпуске», — поделился собеседник. Президент РФ Владимир Путин предложил Паслеру возглавить Свердловскую область вечером 26 марта. Половине членов областного правительства новый губернатор уже знаком. В 2012—2016 годы Паслер был председателем правительства. В политику он пришел в 2008 году, став областным депутатом. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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