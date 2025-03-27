«Быть даже тем, кто в отпуске»: Паслер собирает свердловское правительство на знакомство

Знакомство свердловского губернатора Паслера с правительством пройдет 28 марта

27 марта 2025 в 11:49 Размер текста - 17 +

Денис Паслер с половиной свердловского правительства знаком Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена губернатора в Свердловской области Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер проведет встречу с правительством днем 28 марта. Она состоится в губернаторской резиденции, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Встреча обозначена как знакомство. Просят быть всех — даже тех, кто находится в отпуске», — поделился собеседник. Президент РФ Владимир Путин предложил Паслеру возглавить Свердловскую область вечером 26 марта. Половине членов областного правительства новый губернатор уже знаком. В 2012—2016 годы Паслер был председателем правительства. В политику он пришел в 2008 году, став областным депутатом. Все новости по теме — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер проведет встречу с правительством днем 28 марта. Она состоится в губернаторской резиденции, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Встреча обозначена как знакомство. Просят быть всех — даже тех, кто находится в отпуске», — поделился собеседник. Президент РФ Владимир Путин предложил Паслеру возглавить Свердловскую область вечером 26 марта. Половине членов областного правительства новый губернатор уже знаком. В 2012—2016 годы Паслер был председателем правительства. В политику он пришел в 2008 году, став областным депутатом. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.