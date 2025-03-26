Бойцы СВО из Курганской области, приехавшие в отпуск домой, услышали в эфире местной радиостанции украинскую песню «Ванька, встань-ка» с антироссийским содержанием — пожеланиями смерти русским. Видео с фрагментом трансляции и возмущенными комментариями военных предоставили URA.RU жители города Куртамыш (Курганская область).
«Приехали домой отдохнуть, но на радио услышали песню „Ванька, встань-ка“ украинской певицы Маши Кондратенко. Даже не зная украинского языка, понятно, что смысл в призыве „готовить пакеты“, — то есть намек на те, в которые упаковывают трупы погибших. Приехать домой, и слышать такое регулярно в эфире — неприятно», — с огорчением говорят бойцы.
По их словам, провокационная песня регулярно звучит на волне местной радиостанции «Ваше Радио» 102.2 FM — по нескольку раз в день. «Мы понимаем, что песня официально не запрещена в России. Но должен же быть какой-то разумный подход к плейлисту. Мы не против украинской культуры, но с учетом реалий наших дней, нужно вникнуть в смысл, а потом уже транслировать», — добавили жители Куртамыша.
Корреспондент URA.RU пытался связаться с представителями радиостанции для получения комментария. Однако по номеру, указанному в системе 2ГИС, сообщается, что он не зарегистрирован в сети. Рекламное агентство, сотрудничающее со станцией, также не смогло предоставить актуальные контакты «Вашего Радио».
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