Mash: Льву Лещенко предстоит долгое и дорогое лечение

Российский эстрадный певец Лев Лещенко, страдающий от редкой болезни, получил дополнительное финансирование на лечение из государственного бюджета, сообщают telegram-каналы. На продолжение лечения выделено 5,5 миллиона рублей.
«Развитие редкой болезни у Льва Лещенко удалось остановить. На лечение выделили еще 5,5 миллиона рублей из госбюджета», — пишет telegram-канал Mash.
Состояние 83-летнего артиста стабилизировалось: симптомы слабости, одышки и болей в теле больше не беспокоят его. Сейчас государственные органы выделили средства на финансирование еще одного трехмесячного курса лечения.
У певца Льва Лещенко диагностирован транстиретиновый амилоидоз. Это заболевание представляет серьезную угрозу для жизни, оно вызвано мутациями гена, отвечающего за синтез белка транстиретина, что приводит к нарушению функций важных органов, включая сердце. В связи с этим состоянием Лещенко был назначен курс лечения препаратом «Виндамэкс», стоимость которого составляет 1,8 миллиона рублей за упаковку.
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