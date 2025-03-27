Mash: Льву Лещенко предстоит долгое и дорогое лечение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лещенко продолжает бороться с редкой болезнью
Лещенко продолжает бороться с редкой болезнью Фото:

Российский эстрадный певец Лев Лещенко, страдающий от редкой болезни, получил дополнительное финансирование на лечение из государственного бюджета, сообщают telegram-каналы. На продолжение лечения выделено 5,5 миллиона рублей.

«Развитие редкой болезни у Льва Лещенко удалось остановить. На лечение выделили еще 5,5 миллиона рублей из госбюджета», — пишет telegram-канал Mash.

Состояние 83-летнего артиста стабилизировалось: симптомы слабости, одышки и болей в теле больше не беспокоят его. Сейчас государственные органы выделили средства на финансирование еще одного трехмесячного курса лечения.

У певца Льва Лещенко диагностирован транстиретиновый амилоидоз. Это заболевание представляет серьезную угрозу для жизни, оно вызвано мутациями гена, отвечающего за синтез белка транстиретина, что приводит к нарушению функций важных органов, включая сердце. В связи с этим состоянием Лещенко был назначен курс лечения препаратом «Виндамэкс», стоимость которого составляет 1,8 миллиона рублей за упаковку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский эстрадный певец Лев Лещенко, страдающий от редкой болезни, получил дополнительное финансирование на лечение из государственного бюджета, сообщают telegram-каналы. На продолжение лечения выделено 5,5 миллиона рублей. «Развитие редкой болезни у Льва Лещенко удалось остановить. На лечение выделили еще 5,5 миллиона рублей из госбюджета», — пишет telegram-канал Mash. Состояние 83-летнего артиста стабилизировалось: симптомы слабости, одышки и болей в теле больше не беспокоят его. Сейчас государственные органы выделили средства на финансирование еще одного трехмесячного курса лечения. У певца Льва Лещенко диагностирован транстиретиновый амилоидоз. Это заболевание представляет серьезную угрозу для жизни, оно вызвано мутациями гена, отвечающего за синтез белка транстиретина, что приводит к нарушению функций важных органов, включая сердце. В связи с этим состоянием Лещенко был назначен курс лечения препаратом «Виндамэкс», стоимость которого составляет 1,8 миллиона рублей за упаковку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...