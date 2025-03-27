В Екатеринбурге перенесли премьеру долгожданной постановки

«Урал Опера Балет» представит балет «Клептомания» на полгода позже
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Постановку зрители увидят только в декабре 2025 года
Постановку зрители увидят только в декабре 2025 года Фото:

«Урал Опера Балет» на полгода отложил премьеру балета «Клептомания», над которым работает художественный руководитель Максим Петров. Изначально постановку планировали показать с 4 по 6 июля, но показ пройдет не раньше декабря, рассказали URA.RU в театре.

«Премьера балета „Клептомания“, назначенная на июль, потребовала больше времени на подготовку, чем планировалось. Она состоится уже в новом сезоне — в декабре 2025 года. Композитор Юрий Красавин, написавший „Клептоманию“ по заказу театра, в конце февраля приезжал в Екатеринбург для первых оркестровых репетиций и записи репетиционной фонограммы», — пояснила пресс-служба.

По задумке авторов, они будут «подворовывать» у композиторов и хореографов материал. На презентации театрального сезона в 2024 году Максим Петров уточнял, что это будет не копирование или глупый перенос, а постановка с отсылками к работам коллег.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Урал Опера Балет» на полгода отложил премьеру балета «Клептомания», над которым работает художественный руководитель Максим Петров. Изначально постановку планировали показать с 4 по 6 июля, но показ пройдет не раньше декабря, рассказали URA.RU в театре. «Премьера балета „Клептомания“, назначенная на июль, потребовала больше времени на подготовку, чем планировалось. Она состоится уже в новом сезоне — в декабре 2025 года. Композитор Юрий Красавин, написавший „Клептоманию“ по заказу театра, в конце февраля приезжал в Екатеринбург для первых оркестровых репетиций и записи репетиционной фонограммы», — пояснила пресс-служба. По задумке авторов, они будут «подворовывать» у композиторов и хореографов материал. На презентации театрального сезона в 2024 году Максим Петров уточнял, что это будет не копирование или глупый перенос, а постановка с отсылками к работам коллег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...