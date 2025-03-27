В Екатеринбурге перенесли премьеру долгожданной постановки

«Урал Опера Балет» на полгода отложил премьеру балета «Клептомания», над которым работает художественный руководитель Максим Петров. Изначально постановку планировали показать с 4 по 6 июля, но показ пройдет не раньше декабря, рассказали URA.RU в театре.
«Премьера балета „Клептомания“, назначенная на июль, потребовала больше времени на подготовку, чем планировалось. Она состоится уже в новом сезоне — в декабре 2025 года. Композитор Юрий Красавин, написавший „Клептоманию“ по заказу театра, в конце февраля приезжал в Екатеринбург для первых оркестровых репетиций и записи репетиционной фонограммы», — пояснила пресс-служба.
По задумке авторов, они будут «подворовывать» у композиторов и хореографов материал. На презентации театрального сезона в 2024 году Максим Петров уточнял, что это будет не копирование или глупый перенос, а постановка с отсылками к работам коллег.
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