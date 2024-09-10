«Алиса в Зазеркалье» и «Снегурочка»: какие премьеры в Екатеринбурге готовит театр с мировым именем

В Екатеринбурге «Урал Опера Балет» представит пять премьерных постановок

10 сентября 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Первая премьера в оперном театре пройдет в октябре Фото: Илья Московец © URA.RU В «Урал Опера Балет с 12 сентября стартует 113-й театральный сезон. Команда из Екатеринбурга готовит пять ярких премьер, среди которых: «Алиса в Зазеркалье», балет с уральским колоритом «Каменный цветок» и многое другое. URA.RU собрало подборку самых ожидаемых постановок 2024-2005 годов от театра с мировой известностью. «Алиса в Зазеркалье» (опера) Постановка продолжает историю детских опер в театре: так, в 2023 году для привлечения семейной аудитории руководство представило яркую «Дюймовочку». В этом сезоне спектаклем займется группа, которая работала над «Любовным напитком». Сцена превратится в огромную шахматную доску, а битву белых и черных фигур изобразят как противостояние мира детей и мира взрослых. При этом в спектакле не будет отрицательных персонажей: Черная королева станет проводником и наставником Алисы, а сама девочка будет учиться понимать себя, чтобы подготовиться к миру взрослых. Премьера состоится 11 и 12 октября 2024 года. «Каменный цветок» (балет) Художником-постановщиком станет Антон Пимонов, за декорации будет отвечать Юлиана Лайкова — ее труды можно увидеть в «Сказках Перро». При постановке балета команда будет отталкиваться от мифологии сказов Павла Бажова и дополнять ее. История развернется вокруг сироты Данила, который идет искать Хозяйку Медной горы. При оформлении костюмов обещают использовать яркие фактуры, говорящие о «русскости» героев. Результаты работы зрители увидят с 4 по 6 апреля 2025 года. «Снегурочка» (опера) Театр продолжает историю с классическим русским репертуаром: на сцене оперного театра уже можно увидеть «Евгения Онегина», «Черевички», а теперь и «Снегурочку». Для постановки оперы приглашен главный режиссер Саровского театра драмы Антон Морозов, уральским зрителям он известен по спектаклям «Дети солнца» и «Ермаковы лебеди» в Камерном театре. Руководство надеется, что спектакль надолго войдет в афишу театра. Несмотря на зимнюю тематику, постановку представят с 19 по 21 июня 2025 года. «Наяда и рыбак» (балет) Этот балет впервые ставили в оперном в 2017 году, а в этом сезоне постановку решили вернуть. Премьера должна представить зрителю новую плеяду солистов, заявивших о себе в последние сезоны. Сюжет закручен вокруг морской нимфы Неяды, которая влюбилась в сицилийского рыбака и просила богов сделать ее смертной девушкой. Возвращение сюита из балета пройдет с 4 по 6 июля 2025 года. «Клептомания» (балет) Новая работа руководителя худрука балет Максима Петрова, где труппа будет работать с чужим хореографическим материалом. При этом главная идея — напомнить зрителю, что художнику не зазорно воровать, ведь что-то новое всегда основано на чужом и знакомом. Показы пройдут с 4 по 6 июля 2025 года — в программе с балетом «Наяда и рыбак». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В «Урал Опера Балет с 12 сентября стартует 113-й театральный сезон. Команда из Екатеринбурга готовит пять ярких премьер, среди которых: «Алиса в Зазеркалье», балет с уральским колоритом «Каменный цветок» и многое другое. URA.RU собрало подборку самых ожидаемых постановок 2024-2005 годов от театра с мировой известностью. Постановка продолжает историю детских опер в театре: так, в 2023 году для привлечения семейной аудитории руководство представило яркую «Дюймовочку». В этом сезоне спектаклем займется группа, которая работала над «Любовным напитком». Сцена превратится в огромную шахматную доску, а битву белых и черных фигур изобразят как противостояние мира детей и мира взрослых. При этом в спектакле не будет отрицательных персонажей: Черная королева станет проводником и наставником Алисы, а сама девочка будет учиться понимать себя, чтобы подготовиться к миру взрослых. Премьера состоится 11 и 12 октября 2024 года. Художником-постановщиком станет Антон Пимонов, за декорации будет отвечать Юлиана Лайкова — ее труды можно увидеть в «Сказках Перро». При постановке балета команда будет отталкиваться от мифологии сказов Павла Бажова и дополнять ее. История развернется вокруг сироты Данила, который идет искать Хозяйку Медной горы. При оформлении костюмов обещают использовать яркие фактуры, говорящие о «русскости» героев. Результаты работы зрители увидят с 4 по 6 апреля 2025 года. Театр продолжает историю с классическим русским репертуаром: на сцене оперного театра уже можно увидеть «Евгения Онегина», «Черевички», а теперь и «Снегурочку». Для постановки оперы приглашен главный режиссер Саровского театра драмы Антон Морозов, уральским зрителям он известен по спектаклям «Дети солнца» и «Ермаковы лебеди» в Камерном театре. Руководство надеется, что спектакль надолго войдет в афишу театра. Несмотря на зимнюю тематику, постановку представят с 19 по 21 июня 2025 года. Этот балет впервые ставили в оперном в 2017 году, а в этом сезоне постановку решили вернуть. Премьера должна представить зрителю новую плеяду солистов, заявивших о себе в последние сезоны. Сюжет закручен вокруг морской нимфы Неяды, которая влюбилась в сицилийского рыбака и просила богов сделать ее смертной девушкой. Возвращение сюита из балета пройдет с 4 по 6 июля 2025 года. Новая работа руководителя худрука балет Максима Петрова, где труппа будет работать с чужим хореографическим материалом. При этом главная идея — напомнить зрителю, что художнику не зазорно воровать, ведь что-то новое всегда основано на чужом и знакомом. Показы пройдут с 4 по 6 июля 2025 года — в программе с балетом «Наяда и рыбак».