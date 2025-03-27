Белорусы назвали стоимость проекта нового метро в Екатеринбурге

Одна станция метро в Екатеринбурге обойдется минимум в 300 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нужно найти финансирование, прежде чем проектировать хотя бы одну станцию.
Нужно найти финансирование, прежде чем проектировать хотя бы одну станцию. Фото:

Проектирование белорусами одной станции метро в Екатеринбурге может составить от 300 миллионов до одного миллиарда рублей. Об этом на бизнес-форуме, проходящем в рамках «Дней Минска», рассказал директор «Минскметропроекта» Михаил Рудько, сообщает корреспондент URA.RU.

«В прошлом году [2024] проходили переговоры. Мы приезжали, смотрели, давали предложения. В этом году наш президент [Александр Лукашенко] озвучил на встрече с вашим губернатором [Евгением Куйвашевым] наши возможности. Сейчас готовятся предложения. Нужно найти средства, финансирование. Стоимость проектирования за станцию может составлять от 300 миллионов до одного миллиарда рублей», заявил Рудько.

В конце февраля 2025 года Лукашенко заявил о намерениях помочь Екатеринбургу в развитии подземки. Тогда он выразил также интерес заменить трамвайный парк города на белорусские составы. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Проектирование белорусами одной станции метро в Екатеринбурге может составить от 300 миллионов до одного миллиарда рублей. Об этом на бизнес-форуме, проходящем в рамках «Дней Минска», рассказал директор «Минскметропроекта» Михаил Рудько, сообщает корреспондент URA.RU. « В прошлом году [2024] проходили переговоры. Мы приезжали, смотрели, давали предложения. В этом году наш президент [Александр Лукашенко] озвучил на встрече с вашим губернатором [Евгением Куйвашевым] наши возможности. Сейчас готовятся предложения. Нужно найти средства, финансирование. Стоимость проектирования за станцию может составлять от 300 миллионов до одного миллиарда рублей» , — заявил Рудько. В конце февраля 2025 года Лукашенко заявил о намерениях помочь Екатеринбургу в развитии подземки. Тогда он выразил также интерес заменить трамвайный парк города на белорусские составы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...