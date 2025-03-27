Белорусы назвали стоимость проекта нового метро в Екатеринбурге

Проектирование белорусами одной станции метро в Екатеринбурге может составить от 300 миллионов до одного миллиарда рублей. Об этом на бизнес-форуме, проходящем в рамках «Дней Минска», рассказал директор «Минскметропроекта» Михаил Рудько, сообщает корреспондент URA.RU.
«В прошлом году [2024] проходили переговоры. Мы приезжали, смотрели, давали предложения. В этом году наш президент [Александр Лукашенко] озвучил на встрече с вашим губернатором [Евгением Куйвашевым] наши возможности. Сейчас готовятся предложения. Нужно найти средства, финансирование. Стоимость проектирования за станцию может составлять от 300 миллионов до одного миллиарда рублей», — заявил Рудько.
В конце февраля 2025 года Лукашенко заявил о намерениях помочь Екатеринбургу в развитии подземки. Тогда он выразил также интерес заменить трамвайный парк города на белорусские составы.
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